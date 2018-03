Ministro de Trabajo: “Operaciones de compañía bananera están en riesgo”

* Se han logrado dos acuerdos entre compañía y sindicato pero unos 93 trabajadores se oponen

El conflicto laboral entre la compañía bananera Chiquita y un grupo de trabajadores, están poniendo en riesgo las operaciones de la empresa a pesar de que ya se lograron dos acuerdos.

“El conflicto inició por el cambio de proveedor de los servicios médicos, no es que se suspendió”.

El ministro de Trabajo, Carlos Madero, recordó que se llegaron a hacer dos acuerdos con el sindicato que permitieran el acceso a estos servicios médicos.

Como parte de esos acuerdos se estableció que “la mayoría de los servicios se darán en La Lima, inclusive la emergencia y algunas otras atenciones programadas en San Pedro Sula”.

Ahora el problema radica en que hay un grupo reducido de trabajadores, como 93 personas, que no están de acuerdo con las decisiones”, dijo.

Problemas

Además de los acuerdos firmados entre patrono y trabajadores, que es lo legal según el ministro, se están dando otros problemas que ponen en riesgo la operatividad de la empresa bananera.

“El grave problema ahorita es sí se van a mantener los puestos de trabajo o no porque las plantas se están muriendo. Ya entró el verano y si no se riegan, me lo confirmó la empresa y el sindicato, las plantas van a morir”.

El funcionario advirtió que es real la posibilidad de que la empresa cierre sus operaciones. “Se puede ir la compañía porque al morir la plantación, existe la posibilidad de que las operaciones cierren y obviamente eso va a poner en precario el trabajo de todos los demás trabajadores”.

“Hoy ya hay alrededor de 1,500 trabajadores en labores y eso es positivo. Es importante que las personas que están en huelga, lleguen a un acuerdo mediante el diálogo social porque ya hay 93 personas despedidas”, indicó Madero.

La Secretaría busca mecanismos para reintegrar a los 93 trabajadores que por más de dos meses han estado en huelga.

Dato

• El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Trabajo ha estado apoyando en la mediación entre los patronos y trabajadores de la compañía bananera.