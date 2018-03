Nazar: Hemos perdido la actitud del torneo pasado

9 Mar, 2018 - 3:14 am

Preocupado tras la derrota el pasado miércoles contra Motagua, reaccionó el técnico del equipo Lobos de la UPNFM, Salomón Nazar, quien asegura han perdido la actitud que tenían en el torneo anterior.

La UPNFM fueron una grata sorpresa en el torneo Apertura, incluso clasificaron al repechaje en el que fueron eliminados por Olimpia, en el actual están a punto de quedar eliminados.

“La verdad que hemos perdido la identidad y actitud que teníamos en el torneo anterior, hemos hecho algunos cambios al equipo, pero hemos quedado a deber en los últimos compromisos”, dijo Nazar tras caer frente a los azules.

El técnico manifiesta que tiene que dialogar con los jugadores, motivarlos pero también “apretarlos” para que reaccionen ante esta situación, “vamos a hablar con los jugadores, tratar de motivarlos de la mejor manera y apretarlos, los últimos tres partidos que hemos perdido no hemos mostrado una buena actitud ante el rival, desafortunadamente nos ha tocado con equipos de jerarquía y nos ha pesado, no hay duda que tenemos que mejorar si queremos permanecer en la liga o aspirar a clasificar”.

Tampoco puso como pretexto el hecho de entrenar en una cancha de grama artificial en el campus de la UPNFM en Tegucigalpa y jugar la mayoría de partidos en terrenos de grama natural, “pesa que entrenamos en una cancha de grama sintética, pero esos son pretextos que no voy a poner, yo sabía a lo que venía, sabía las limitaciones que teníamos, el primer torneo entrenamos en nuestra cancha y no pasó nada, así que no se debe a eso”.

Con respecto al juego del sábado ante el Vida, en la Ceiba, y que podría significar el despegue o hundimiento del club, explicó que “el sábado tenemos que hacer las cosas diferentes, es un partido muy importante para nosotros, tenemos que sumar, olvidar esto que está pasando y reponernos para sacar esto adelante y volver al protagonismo que teníamos”.