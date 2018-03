¿Neocolonialismo electoral?

Por Antonio Flores Arriaza

Anteriormente, los poderosos imponían a los gobernantes que les convenían en los países pobres. Ya fuese por las armas o por medios más sutiles como la compra de voluntades o el apoyo económico a aquellos que, luego, les permitirían cumplir sus intereses en el territorio nacional, a un costo de la población, la economía y el territorio del país pobre. Que resultaba así más pobre. Así que, los países menos favorecidos, desarrollaron concepciones de doctrinas sobre lo que deben hacer los países (y lo que no deben hacer) para reconocer los resultados electorales en otros países.

En la evolución de reconocimiento a los gobiernos que asumen el poder en otro país, la reacción de política exterior de los otros países ha sido contemplada por diferentes doctrinas al respecto.

Un grupo de estas teorías se han llamado Teorías de la Efectividad. Tienen que ver con el control efectivo que el nuevo gobierno tenga sobre su población. Entre ellas está la Doctrina Jefferson por medio de la cual, los USA analizaban si el nuevo gobierno era obedecido libremente por su población y si se tenía el poder para cumplir con los compromisos internacionales que el país había firmado. Y, la Doctrina Lauterpacht que sostenía que hay que reconocer a un nuevo gobierno cuando existen evidencias de que es capaz de controlar el territorio del país y a su población. Ambas muy concordantes.

Por otro lado, surgieron las llamadas Teorías de la Regularidad que, posee dos líneas vinculadas a si el gobierno resultante ha sido producto del derecho (de jure), es decir, de un resultado apegado a la Constitución Nacional y a sus leyes electorales; o ha sido resultado de procedimientos de fuerza (de factuom) como serían aquellos que han ascendido al poder por un golpe de Estado, por insurrección, por revolución, etc. Así que la toma de decisión queda vinculada al criterio de “legitimidad interna” del nuevo gobierno.

México ha sido líder en la historia de este último grupo de teorías. La primera fue la Doctrina Estrada, nombre que proviene del apellido del canciller o ministro de Relaciones Exteriores de México quien en 1930 planteó que a un estado no le compete declarar si reconoce o no reconoce a un nuevo gobierno. Si un estado decide reconocer un nuevo gobierno solamente debe mantener su embajador en dicho país y, si no lo reconoce, debe retirar su embajador. Y, si lo reconoce y, previamente no lo reconocía, entonces debe abrir la representación diplomática. Su objetivo es prevenir el involucramiento en las situaciones privativas de un estado evitando declaraciones por escrito que puedan ser utilizadas por los diferentes grupos de interés. La falta de criterios por escrito debe suceder ni antes, ni durante ni después del proceso electoral. De esta forma, se previene una práctica ofensiva o intervencionista que afectaría la soberanía del estado en cuestión. Esta es una doctrina de gran aceptación internacional y lo pudimos observar en las cartas de reconocimiento al nuevo gobierno de JOH enviadas por Perú, Egipto, República Checa, India, Belice, Georgia y la soberana Orden de Malta.

Pero México también nos aportó la Doctrina Díaz Ordaz y la Doctrina Castañeda. Esta última es resultado de la iniciativa de los países europeos y de USA ante los cambios de gobierno en México. Se considera que esta doctrina tiene un delicado matiz de intervencionismo. Esta doctrina implica que el reconocimiento de un nuevo gobierno también puede ir acompañado de algunas sugerencias sobre cómo dicho gobierno podría mejorar la democracia de su país, como la observancia de los derechos humanos, medio ambiente, comercio internacional, alternancia en el poder y los nuevos procesos electorales. A este enfoque se le denomina “activismo democrático”. La UE incluyó este principio como su “cláusula democrática”. Así que, los reconocimientos a un nuevo gobierno que contienen observaciones y preocupaciones sobre estas temáticas, evidencian que dicho estado se apega a esta doctrina. Esto lo pudimos observar en las cartas de reconocimiento al nuevo gobierno de JOH enviadas por Alemania, España, Francia y Argentina.

Obviamente, lo actuado por la MOE-UE obedece a la “cláusula democrática” de la UE que, a su vez, recoge la Doctrina Castañeda. Así que no hay que pedirles que hagan declaraciones que no les corresponden y que no pueden hacer. Solo un juez internacional podría actuar impartiendo justicia vinculante para los que acepten su competencia. Ya basta de buscar que otros practiquen con nosotros el neocolonialismo electoral.

Aprendamos a ser independientes.