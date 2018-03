A CUENTAGOTAS

CUANDO pensábamos que el anuncio versaría sobre soluciones que las nuevas autoridades del SANAA han echado a andar para abastecer de agua potable a los capitalinos, salen con avisos de groseros racionamientos. Ya días que vienen acariciando la idea de traspasar la operación del servicio de agua potable –con todos sus cachivaches– a la alcaldía. Con ese fin colocaron a la cabeza del SANAA a uno de los más dinámicos colaboradores de la municipalidad. El proceso de traspaso debe finalizar a mediados de este año. Pero antes –eso asumieron los consumidores– los técnicos ya tendrían un dosier de proyectos encaminados para cubrir el espantoso déficit de agua de la ciudad. Esta vez, asumimos, no van a salir con castillos en el aire, sino con propuestas serias. Digamos la construcción de nuevas represas con financiamiento asegurado, mejoramiento de las existentes, o bien de acarreo de agua desde lugares donde hay líquido en abundancia.

Para que otra vez se repita la misma historia de siempre en la temporada seca. No hay nada en cartera, ningún proyecto encaminado, no hay soluciones a la vista, ni pequeñas esperanzas de algo que sirva de paliativo a la sed de los capitalinos. Así que para enfrentar el verano el nuevo gerente del SANAA, en vez de ofrecer algún plan que solucione el problema, repite una perogrullada: “La ciudad continuará condenada a los racionamientos mientras no se le incorporen nuevas fuentes de agua”. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de incorporar nuevas fuentes de agua? Lo demás todas son cifras. El SANAA cuenta con unos 116,000 abonados. Ilustran sobre la parte de la ciudad que recibe el servicio del embalse Los Laureles que apenas tiene almacenada agua hasta la mitad y la porción alimentada por La Concepción que acumuló agua al 76% de su capacidad. Falta indagar qué tanta agua le queda a El Picacho. Si allá, según las fatídicas estadísticas del inútil instituto que protege el bosque, ya van varias veces que agarra fuego. ¿Y todos esos datos para qué sirven? Si más de la mitad de los habitantes de la ciudad no tienen acceso al servicio del agua potable. Tienen que andar jalando agua en tambos y cubetas vacías para el uso diario. Dependiendo de los ríos secos o de los carros cisterna. Lo poco que consiguen lo almacenan en toneles y eso es lo que ocupan para lavarse, bañarse, cocinar los alimentos y beber. Los abonados del SANAA tampoco pueden abastecerse, ni llenando las cisternas, para satisfacer el consumo. Si el agua la echan por ratos, días salteados y a cuentagotas.

Repartieron una lista de las colonias que recibirán el agua dos días a la semana y otras más afortunadas unos tres o cuatro días a la semana. A pocos sectores privilegiados, que se sacaron la lotería, les llegará todos los días. Una curiosidad. ¿De dónde van a sacar el inmenso volumen de agua que ocuparán para abastecer las necesidades del gigantesco centro cívico que están construyendo? No preguntamos por la congestión vial y el atoramiento vehicular que provocará concentrar todas las oficinas en ese emblemático lugar. Es de imaginar que han anticipado obras de infraestructura para la fluida circulación del hormiguero, los puentes para que se comuniquen por encima y los túneles para que lo hagan por abajo con el fin de facilitar el acceso y evitar semejante acumulación de tráfico a las horas pico. ¿El agua la sacarán de pozos, o de las mismas represas saturadas que apenas alcanzan abastecer los racionados chorritos al resto de la ciudad?