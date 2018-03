Con cucharones de oro comían socios y testaferros de Los Cachiros

En su quinto día de aseguramiento de 58 bienes decomisados a socios y testaferros de la organización criminal “Los Cachiros”, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), encontró un lujoso juego de cucharas y tenedores a uno de los socios, durante se ejecutaban las acciones en la vivienda del señor Johny Hilson Varela Santos.

Varela Santos (hermano de Enwis Yamil), se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

Su detención ocurrió el lunes pasado en la colonia Brassavola de Tocoa, Colón, junto a ocho miembros más ligados a la organización criminal.

Asimismo, al interior del Gran Hotel Yamil, en Tocoa, fue encontrada dentro de una caja fuerte varias joyas de oro valoradas en más de un millón de lempiras, este negocio está a nombre de Santos Efraín Varela Hernández, padre de dos de los imputados.

Al interior de este establecimiento, fueron detenidos Enwis Yamil Varela Santos y su esposa Yuri Stefany Rivera Hernández, acusados ambos por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

Es importante mencionar que la pareja se refugió en el hotel con el fin de que no fueran capturados por los agentes sin saber que el establecimiento, al igual que la vivienda de estos también entraría en el millonario aseguramiento que realizó la ATIC en esta semana.

El director de la OABI, Luis Andino, detalló que durante esta semana se han entregado más de 26 lotes de terreno en Sonaguera, Colón, un centro comercial, nueve viviendas, dos locales, un condominio, los cuales se encuentran en las localidades de La Ceiba, Tocoa, Santa Cruz de Yojoa y Tegucigalpa.