10 Mar, 2018 - 9:54 am

Por: Rafael Jerez Moreno

Correo electrónico: rafajerez14@gmail.com

Sin duda alguna, en la vida hay dos cosas que tienen fecha inminente de caducidad: nuestra presencia en el planeta tierra y la tenencia del poder. La historia nos da cuenta de decenas de líderes políticos que llegaron a dominar el mundo -enfermándose de poder en la mayor parte de casos- culminando su paso por las clases dominantes huyendo en el exilio, en prisión o inclusive en las tinieblas de la muerte. En Honduras, la clase política a lo largo de los años ha decifrado perfectamente las formas más malévolas de apropiarse de los fondos públicos, concertar negocios con narcotraficantes y el silenciamiento de voces disidentes, pero lo que nunca han llegado a comprender es la transitoriedad del poder…

Nuestro debilitado sistema investigativo y judicial nos tiene acostumbrados a vivir, desde hace muchos años, en un clima generalizado de impunidad, donde inclusive algunas capturas que efectúan gozan de incredulidad de la población en relación a la certeza de la correcta aprehensión de los autores materiales e intelectuales. Hasta hace un tiempo el éxito de los órganos de justicia constistía en capturar a los autores materiales de los todo poderosos crímenes de hurto de gallinas, atentatorios de la seguridad nacional. Dicha ineficacia constituye las cómodas sábanas de impunidad sobre las que reposan los peces gordos azules, rojiblancos y rojinegros que se han distribuído la riqueza a lo largo de los años, produciendo desde sus militancias nuevos graduados en enriquecimiento de la noche a la mañana, justificando sus novedosos ingresos con la supuesta venta de cosméticos, demostrando las técnicas de liderazgo aprendidas especializadas en cinismo y picardía.

Tanta corrupción ha moldeado una sociedad aparentemente pasiva, que ha llegado a aplaudir a los personajes más corruptos de la nación, aplaudiendo sus fechorías a cambio de un pedazo del pastel. Bajo esa premisa, no hay político más “demócrata”, que aquel que estuvo una vez en el trono, luego el sistema (o los empresarios) forzaron su salida, y ahora quiere volver (o quedarse a la fuerza). La silla más codiciada la han ostentado personajes de distintos orígenes, ligados por el tradicionalismo político que los llevó ahí, al final de sus mandatos compiten entre sí no en índices de desarrollo de la nación sino, en la extravagancia de sus palacios.

La Constitución de la Repúbica prevé la transitoriedad a través del trastocado principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, lo que sucede es que los paseos en aeronaves F5, el mantenimiento público de los caballos, lujosas remodelaciones en sus hogares, el manejo tras bambalinas de las organizaciones no gubernamentales, las cartas de libertad, residencias en el exterior, la partida confidencial y muchos otros privilegios más, hacen del poder un paraíso caído del cielo, sin esfuerzo profesional alguno.

Esa ha sido la tendencia -irreversible al estilo Matamoros Batson-, con raras excepciones, y es que la administración pública es un botín para los políticos, no solo para familias presidenciales, también para ministros, directores, administradores, gerentes, es el escenario idóneo para vender sus conciencias y cambiar de automóvil, casa de habitación, trasladar a los hijos a los centros escolares de moda, ir a almorzar al Hotel Real Intercontinental y reservar el palco del estadio Nacional, “¿qué más da? Mientras el presidente esté en el poder no me van a tocar”. Todo un festín al estilo de la familia real.

El poder no cambia a las personas, simplemente demuestra quienes verdaderamente son, no hay “fe de (er)ratas” capaz de cambiar a un corrupto, ni pastilla de harina capaz de curarlo de la afición al dinero. La mejor medicina que tiene este país es la educación, reflejada en algunos sectores de la población conscientes de la necesidad de encarcelar a los saqueadores del Estado con el objetivo de sentar precedentes y un efecto inhibidor capaz de generar una pizca de duda al malhechor, sobre si quiere disfrutar de sus últimos días en una celda penitenciaria, sin más compañía que su soledad y el repudio de una nación resguardada por el manto protector de la justicia y la ley.

A aquel político corrupto que lee mis palabras, deseo que disfrute de estos versos en medio de una preocupante libertad, seguramente estas líneas no serán muy sencillas de leer en la oscuridad de las celdas penitenciarias que en algunos años serán su destino, y también serán su final.