Menudo lío

Por: Benjamín Santos

La iniciativa del doctor y diputado Castro Bobadilla para reformar la Ley de Privación de Dominio, ha levantado nubes de polvo que no deja ver la realidad. Algunos, que incluso votaron a favor de la candidatura a diputado del doctor Castro, dicen estar decepcionados porque suponen que busca beneficiar a su sobrino Chimirri Castro y por extensión beneficiar a los delincuentes y narcotraficantes. Como es costumbre que desde los cargos públicos cada quien rece a su santo, la suposición encuentra algún grado de credibilidad. Sin ser del partido que eligió al doctor Castro, ni ser su amigo, quiero poner en duda que el único motivo de la iniciativa sea el que se menciona. La verdad es que en el contenido y aplicación de la Ley de Privación de Dominio se han cometido abusos por parte del Estado.

Parece que se ha confundido el aseguramiento de bienes con la incautación. Ambas figuras tienen propósitos y procedimientos diferentes. Entiendo que el aseguramiento no implica el despojo de los bienes y su traslado a la administración del Estado. Basta si son bienes inmuebles que se ponga una anotación por orden judicial al margen del asiento del bien en el registro de la propiedad que prohíba toda transacción sobre esos bienes: Los bienes quedan en manos y posesión de su propietario hasta tanto haya una sentencia firme que decida si esos bienes fueron obtenidos y poseídos en forma legal por sus dueños. Lo contrario ocurre cuando hay pruebas de que los bienes fueron adquiridos con dinero sucio del narcotráfico o de la corrupción. En ese caso procede la incautación, es decir que los bienes pasan bajo la administración del Estado en forma provisional primero y en forma definitiva cuando recae sentencia sobre el caso.

El problema se plantea cuando no se puede saber a tiempo si determinados bienes fueron adquiridos legalmente o cuándo se obtuvieron con dinero sucio o cuándo, por ejemplo: se compró una casa legalmente y luego se convirtió en un palacio con dinero mal habido. Nadie duda que en estos casos procede la incautación total del bien. Hablando con el abogado Juan Carlos Barrientos, llegamos a la conclusión que cuando se cae en el abuso por parte de las autoridades se viola el principio de inocencia o sea que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario, se viola el derecho de propiedad garantizado por nuestra Constitución y el debido proceso, todo garantizado por el derecho interno e internacional.

No ignoro que en la cultura del pueblo hondureño prevalece el criterio de castigar de manera drástica al delincuente, especialmente al narcotraficante y al corrupto. No se ve bien que se hagan distinciones como las que he escrito en este artículo, porque suena como que si se quisiera favorecer a quien merece los más grandes castigos. Un alumno me dijo que deberían de morir guillotinados como María Antonieta, la esposa del rey Luis XVI en tiempo de la Revolución Francesa. Por supuesto que en Honduras no existe la pena de muerte y menos la guillotina, inventada por Guillotín.

La iniciativa del doctor Castro ya dividió la opinión del pueblo hondureño: unos a favor por consideraciones jurídicas y otros en contra, por otras razones. La verdad es que el pueblo vive unasituación de frustración por delitos como la corrupción, la muerte trágica de mujeres, el narcotráfico que había logrado penetrar las estructuras e instituciones más significativas del Estado y otros delitos de alto impacto. En la iniciativa del doctor Castro Bobadilla hay de todo: razones jurídicas, buenas intenciones, sospechas de que se quiere favorecer a quienes han sido privados de sus bienes en forma temporal o definitiva. Conviene que se inicie un debate abierto donde no solo participen los diputados, sino las autoridades de seguridad y todos los que tengan algo que decir al respecto.

Todo para evitar que el efecto de las reformas a la ley vayan a crear situaciones conflictivas y aumentar el ambiente de inconformidad que prevalece en el pueblo hondureño frente a la capacidad y voluntad del Estado de actuar con la justicia necesaria frente a la delincuencia. Quedamos a la espera del curso que seguirá el proyecto en el Congreso Nacional y que no se vaya a aprobar a la carrera para aumentar las sospechas.

Benjamín.santos601@gmail.com