El arte de escribir bien

La naturaleza, creación de Dios, cuenta con el hombre que dotado de su exclusiva razón también es capaz de manifestar sus sentimientos por medio de las diversas formas de comunicación incluyendo la verbal y escrita. Todos necesitamos comunicarnos con nuestros semejantes y el medio más expedito es la palabra. A muchos se nos da la oportunidad de comunicarnos en público, dando a conocer nuestro modo de sentir y pensar por este importante medio u otro de comunicación masiva, no lo hacemos bien pero lo intentamos para darnos a entender. Se dice que las personas escriben tal como hablan o piensan, pero es prudente no decir todo lo que se piensa, ni escribir todo lo que se dice. Cada quien tiene su estilo de decir las cosas en forma verbal o por escrito, no se descarta la posibilidad de la imitación al hablar o en el arte de escribir, lo difícil es hacerlo bien.

El escritor y poeta hondureño Froilán Turcios en septiembre de 1938 escribió: “debieran definitivamente convencerse todos los que intentan convertir los espléndidos idiomas en jergas de locos, que es una necedad hablar de modas en un grave asunto, como si se tratara de modas femeninas o de otras frivolidades semejantes. Esquilo, Shakespeare, Goethe, Víctor Hugo, Cervantes y miles de escritores más en planos inferiores, millares de ingenios y talentosos de todos los siglos, jamás pasarán de moda porque escribieron bien”. Escribir es la fórmula de la inmortalidad, los revolucionarios de hoy en día son incapaces de manejar el verbo castellano, son desconocedores de su técnica admiradora, se escribe con frases inarmónicas nunca como lo hicieron los grandes hombres que han pasado a la inmortalidad porque escribieron bien. Pasarán los años y los siglos y las grandes obras no perderán su mérito ni pasarán de moda porque fueron bien escritas.

El pensamiento de conservadores y revolucionarios de hoy, están basados en las ideas de los grandes escritores conservadores y materialistas que plasmaron sus ideas en sendos escritos y los escribieron bien para que los neopensadores de estos años traten de adaptar algunas cosas a nuestros tiempos modernos, algunas veces en forma distorsionada pero en la realidad con el tiempo se va perdiendo la originalidad del pensamiento. Nos sentimos extrañados, avergonzados y con mucha tristeza cuando observamos y escuchamos los crímenes cometidos contra nuestro idioma, es muy precaria la forma de expresión de algunos locutores y periodistas radiales que no se ajustan a las normas gramaticales y fonéticas y el insulto público por las redes sociales son un desastre completo, deberíamos tratar de hablar mejor de cómo pensamos y escribir mejor de cómo hablamos.

Más de alguna vez escribimos una carta de amor o nos pronunciamos en elogio a los prodigios de la naturaleza, todos deseamos escribir, unos a temprana edad otros en la vejez, pero siempre tratamos de escribir, cada quien con su estilo enfocando las situaciones del mundo que nos rodea a nuestra manera, no necesariamente a satisfacción de los demás, siempre se queda bien con unos pero mal con otros, lo que para unos es confuso para otros es claro, porque no es fácil ni es un don para todos el arte de escribir bien. Pero aún con las múltiples imperfecciones de todo ser humano, los periodistas de profesión, escritores natos, prosistas, poetas, columnistas y redactores, todos estamos en la obligación de hacerlo bien a menos que escribamos para nosotros mismos. Por nuestra parte continuaremos pidiéndole sabiduría a Dios para escribir sin ofender, orientar sin manipular, expresar nuestra opinión a la luz de la verdad y jamás acomodarnos a personas o circunstancias, antes bien contribuir al bienestar colectivo de nuestra maltratada y enferma sociedad.

