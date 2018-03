El ataúd del síndico

Jaime Suazo Castillo

Cuando desbarataron todos los armarios para combatir la polilla que amenazaba con comerse los archivos municipales unos de los empleados encontró entre los escritos un acuerdo municipal de mediados de siglo IXX, que tenía como fin construir un ataúd para enterrar con más dignidad a los difuntos que por su pobreza eran enterrados en tablas y tapescos. Pero su fin encerró una de las más grandes tramas amorosas de los años cuarenta que comenzó una mañana cuando don Lázaro Amador murió sobre su cama de petate un lunes amanecer martes, víctima del ataque de cólera de mitad de siglo que dejó un poco menos de la mitad de la población.

Aunque fue el más talentoso artesano de aquellos años, cumplió a cabalidad el refrán -en casa de herrero cuchillo de palo- por eso en la mañana que lo sacaron al baño de muerto en la rivera de la quebrada más próxima, solo lo envolvieron en un modesto petate de junco que estaba montado en un camastrón maltrecho que hacia la función de cama. Hubieron tantos muertos en aquellos días que solo fueron llorados los primeros porque no pasó mucho tiempo que la cantidad de muertos llegó a ser la jamás vista en aquellos tiempos y a medida el ataque de la epidemia de cólera fue más feroz los pobladores creyeron que una maldición milenaria obra de los primeros habitantes que se asentaron en el lugar se había consumado.

Contaba la leyenda que los primeros pobladores llegaron y se sitiaron entre dos ríos a los que llamaron Guaralape y Perea como territorio idóneo para fundar un pueblo y lo llamaron Márcala pero al poco tiempo otro número más nutrido de forasteros llegaron al mismo sitio y a fuerza de armas, liderados por don Aurelio Sierra, desterraron a los primeros allegados y los desplazaron hacia el oeste donde fundaron un nuevo asentamiento al que llamaron Chinacla, fue entonces que don Ciriaco Zavala al que se creyó era el padre de la hechicería juró que los años venideros trabajaría en dejar una maldición para que un día la muerte azotara al lugar del destierro y solo se calmaría hasta que los primeros habitantes o sus descendientes dieran su perdón.

Con los días unos alemanes llegados en la posguerra aclararon que lo que azotaba al poblado era un brote de cólera y no una hechicería y se había propagado por la contaminación de los ríos y bastaba con hervir el agua y evitar el contacto con los ríos y todo desaparecería, además que repartieron unas docenas de comprimidos antibióticos, traídos en su viaje de llegada a sus nuevas tierras y prepararon junto a los indígenas sendos recipientes de extracto de limón casero, lavanda, cilantro y manzanilla y poco a poco aplacaron la peste insalubre que se llevó muchos habitantes y entre ellos al más grande artesano de aquellos tiempos.

La mañana que murió don Lázaro; Antonio Solórzano fue el encargado de llevar la noticia al alcalde que en media vida tuvo una enemistad irreconciliable con el difunto y nadie desconocía que la muerte de uno de ellos sería la alegría del otro.

-murió Lázaro- dijo cuando apenas asomó en la barda de la casa del alcalde.

El alcalde reflejó en el rostro el sentimiento guardado por muchos años.

-Me da mucho pesar Carmela y las cipotas, pero Lázaro sabía que me alegraría su muerte como se alegraría él si el muerto fuera yo.

-no es de cristiano alegrarse por la muerte de un enemigo, -reclamó Antonio cuando vio que el alcalde mostraba júbilo en su rostro.

-el obispo manda a decir que la alcaldía tiene que enterrarlo con honores municipales y en una caja de autoridad- dijo Antonio mientras el alcalde le servía un café.

-Yo soy el alcalde y fui electo para mandar no para obedecer, así que si el señor obispo quiere eso así pues que lo haga él- pero no usaremos un real para enterrar con honores a uno más de los veinte y siete que ya han muerto.

-usted sabe que el obispo puede pedírselo al mismo presidente y él sabe que a la basílica mayor esta así por las manos de don Lázaro- dijo Antonio mientras permanecía sentado frente al alcalde.

-se le tiene que enterrar como a todos, un muerto es un muerto y razón tienen los alemanes que mal se hace en tenerlos mucho tiempo después de muertos- dijo el alcalde casi molesto.

Cuando Lázaro llegó como sacristán de la iglesia y mostró sus dotes de artesano y vivía las veinticuatro horas del día al servicio de la parroquia, Carmela la esposa de don Nicanor Sierra igual dedicaba el día entero a servir a la parroquia de San Miguel, no faltó mucho tiempo cuando el pueblo entero comenzó murmurar que el jovial sacristán y la devota religiosa tenían un amor prohíbo y que más tarde que temprano él para entonces concejal municipal lo terminaría por saber.

Un sábado de un septiembre lluvioso mientras pasaba la procesión del patrón San Miguel en la calle principal del poblado, un celador municipal advirtió a don Nicanor que su esposa no acompañaba la procesión.

-no veo a su esposa en la procesión -dijo, -se estará alejando de Dios- comentó un tanto sonriente.

El concejal que apenas se proponía para ser el alcalde interpretó el comentario como una burla machista y se sintió molesto sin decir una palabra.

Al terminar de escuchar el comentario don Nicanor salió por la calle opuesta a la ruta de la procesión, atravesó el barrio del mercado y llegó a la iglesia y casi derrumbando la puerta de la sacristía buscó a su mujer rincón por rincón en los pabellones de la iglesia. Cuando no la encontró comenzó a gritarle hasta que esta le respondió en los tendederos exteriores de la parroquia donde estaban las pilas de lavandería. Don Nicanor la sintió exaltada para estar sola en oficios de lavandería y sus celos de hombre le llevó a gritar el nombre de Lázaro para que lo enfrentara si estaba por ahí escondido en algún resquicio parroquial.

Nadie contestó sus retos pero se llevó a su mujer casi a rastras con la sospecha que se había quedado para estar a solas con el sacristán que ya todo el pueblo sabía que escondía un amor con doña Carmela Peralta.

Don Nicanor prohibió a su mujer volver a iglesia, la mujer volvió y él volvió a prohibirle hasta que una mañana de octubre que una llovizna pertinaz no permitía levantarse por la cantidad de agua que caía, sin embargo esa misma mañana don Nicanor encontró la puerta del patio sin seguro. Revisó el patio creyendo a mujer moviendo las jaulas de los pájaros pero no fue así. La buscó en el cuarto de las hijas y tampoco la encontró, media hora después cuando escampó la lluvia mando a sus hijas a la iglesia en busca de noticias y no trajeron nada, entonces se respondió a sí mismo. Me abandonó.

Después que Carmela Peralta abandonó su hogar, sus hijas la siguieron y cuando don Nicanor ganó la alcaldía municipal su relación con la iglesia se volvió hostil y distante. Las obras dejaron de bendecirse y el alcalde no pisó jamás la iglesia, aunque doña Carmela Peralta renunció a la iglesia antes que ser excomulgada siempre profesó la religión y sus años vividos junto a Lázaro Amador fueron el karma para el alcalde hasta el día que el síndico municipal le llevó la noticia de su muerte.

-Ese desgraciado no puede estarme jodiendo aun estando muerto- dijo el alcalde mientras el síndico le insistía que era orden enterrarlo con honores.

– No pasaré la vergüenza de darle honores a quien me marcó con la deshonra -dijo el alcalde mientras pensaba qué hacer para no desobedecer al obispo.

-Serás tú Antonio quien mocionará que se haga el ataúd pero debe servir solo para el traslado- dijo don Nicanor quien ahí mismo ordenó la reunión para las diez de la mañana.

Antonio no respondió pero supo que era lo mejor por hacer.

A las diez se celebró la reunión municipal y Antonio en condición de síndico tomó la palabra y el escribiente anotó la moción que según los escritos encontrados textualmente dice:

A moción del señor síndico municipal don Antonio Solórzano, se acordó: mandar a construir un ataúd que servirá para enterrar a los pobres de solemnidad, que por suma pobreza, los conducen sus familiares en tablas y en tapescos, causando con esto mala impresión, no solamente a la gente extraña sino que hasta nosotros mismos, comisionando al mocionante, para que conforme al movimiento de las rentas, mande a hacer dicho ataúd.

Márcala 23 de octubre del año 1947.

El alcalde se quedó sentado pensando en Carmela, sus hijas y el muerto hasta que llegado el umbral de la noche escuchó las campanas de la iglesia anunciando la salida de Lázaro Amador hacia su última morada. Se sintió confundido y agobiado y pensó en si la muerte es el final de todo. Sintió un pájaro revolotear sobre el envigado de la alcaldía y pensó si su tragedia estaba unida aún más allá de la muerte.

Márcala, febrero del año 2018.