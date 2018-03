Cardenal Rodríguez: Si Honduras sigue mordida por la serpiente del odio, no es de Cristo

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, indicó este domingo durante la homilía celebrada en la catedral metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, que Honduras continúa siendo mordida por la serpiente venenosa del odio.

“Si estamos conscientes hoy de que el veneno de la serpiente no se ha terminado, podemos decir que en Honduras vivimos reconciliados”, dijo el purpurado.

“Vivimos en paz con Dios, o la serpiente del odio sigue metida, sigue haciendo daño, andamos mordidos por muchas serpientes como los israelitas en el desierto mordidos por la serpiente de la ambición, del poder, mordidos por la serpiente del ansia de ganar dinero a cualquier costo, mordidos por la serpiente de un sistema económico injusto que genera tanta violenta, tanta injusticia social”, agregó.

En referencia al evangelio del día señaló que las sagradas escrituras nos invitan a levantar la mirada hacia Jesús crucificado y resucitado que nos ofrece vida plena para todos.

Añadió que algunas personas siguen siendo mordidas por la serpiente del vacío existencial y la de la calumnia, difamación e insulto, evidenciado en el uso del internet con mensajes ofensivos, calumniosos, insultantes, riéndose como si eso fuera construir una patria mejor.

Señaló que, si en el corazón de un cristiano no hay perdón, no habrá reconciliación y si no hay reconciliación, nunca habrá paz interior, ni Cristo va a reinar en sus corazones y cuando Cristo no reina en los corazones, lo que reina es el pecado y la maldad y entonces.

“Si Honduras sigue mordida por la serpiente del odio, Honduras no es de Cristo, Honduras es del mal y tenemos que vencer el mal, no devolviendo mal por mal sino devolviendo bien por mal”.

El religioso especificó que mirando la cruz se evita el veneno mortal del odio y del pecado y aquellos que siguen empecinados en el delito, en la maldad, en el odio, en el crimen no tendrán vida eterna y tampoco tendrán en este mundo la paz del alma.