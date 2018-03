Clásico Nacional en el Yankel

11 Mar, 2018 - 1:00 am

La jornada 12 del Clausura 2017-2018 de la Liga Profesional de Honduras, se concluye hoy con el clásico Nacional entre Marathón y Olimpia en la ciudad de San Pedro Sula, mientras el Juticalpa FC recibe al peligroso Platense de Puerto Cortés.

MARATHÓN – OLIMPIA

Siempre es duelo atrayente de los dos equipos más antiguos del fútbol hondureño, Marathón iniciado en 1925 mientras el Olimpia que se organiza en fútbol en 1926. Curiosamente éstos rivales disputaron la primera final del fútbol hondureño en 1928 en el campo La Isla.

El hoy nos da una realidad de paridad, dos equipos que junto a Motagua muestran la mejor regularidad de los últimos dos torneos y que quieren levantar la Copa de la Liga Nacional del Clausura 2017-2018.

Marathón que cayó en un bache de resultados pero que ha resurgido no va querer frenarse en un duelo de mucha rivalidad, máxime por su entrenador argentino Héctor Vargas, quien no desea caer contra su ex equipo, luego de su turbulenta salida de los “merengues.

Los “albos” por su parte llegan después de levantar un poco los bonos al vencer a domicilio a Real Sociedad en Tocoa, aunque su nivel futbolístico se mantiene en duda y deberá asestar este gran golpe y volver a ganar en el estadio Yankel Rosenthal, tarea que no es muy fácil, ya que el favorito es el Marathón.

Las apuestas ligeramente apuntan a los “verdes” pero al Olimpia nunca se le puede descartar, es un equipo de casta acostumbrado a las grandes gestas deportivas.

DATOS HISTÓRICOS:

Olimpia lleva racha de cinco derrotas consecutivas en el estadio Yankel Rosenthal, no ganan desde el 14 septiembre 2013, goles de Carlos Wil Mejía y Anthony Lozano.

JUTICALPA – FC PLATENSE

Es un partido muy importante para un puesto de liguilla, aunque Platense todavía tiene algún riesgo de zona de descenso por eso llega a Juticalpa a sacar puntos, pero la tarea no es fácil, ya que ahora el local es un equipo más ordenado tácticamente desde la llegada de Ramón Maradiaga al banquillo técnico.

Los locales sueñan con volver a una liguilla y con los dos últimos triunfos, incluido el de Olimpia, sus aficionados se vuelven a ilusionar ya que hay un buen plantel que ha enderezado el camino en el Clausura.

Platense por su parte cuenta con un buen plantel, también ha enderezado el camino con Carlos Martínez, ya que tienen muy buenos jugadores, aunque ha sufrido el inconveniente de las lesiones pero se ve que el equipo camina mejor en el Clausura.

Las apuestas ligeramente favorecen al cuadro local porque la cancha no es de las mejores para Platense, pero los partidos siempre se definen en la campo de juego en 90 minutos o más.

DATOS HISTÓRICOS:

En las dos últimas visitas al estadio Juan Ramón Brevé Vargas, el Platense se ha llevado dos goleadas de 1-5 y 1-3 ante Juticalpa FC, anotando dos goles y recibiendo ocho.