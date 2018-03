Diálogo-fracaso

No se necesita ser mago para vaticinar el fracaso del diálogo auspiciado por el señor Presidente en un esfuerzo más por traer la paz y tranquilidad a todos los hondureños, aún en los que con nuestro trabajo honrado generamos fuentes de empleo, aunque sea a escala de comerciantes pero redundará en ayuda a una o más familias, estas intenciones se ahogan en un mar de convulsiones generadas por este par de buenos para nada, que al tener su vida asegurada, les vale un bledo los que necesitamos buscarla para salir adelante, con las actuaciones de estas urracas parlanchinas hemos perdido los hondureños la confianza, asistirán al diálogo !claro que asistirán! También sabemos el resultado, y será cero, no existe voluntad de resolverlo sino que buscan una plataforma para publicitar tácticas dilatorias, buscando publicidad gratuita que genere controversias y ¡tiempo perdido! El Presidente no debe prestarse al juego de estas ¡urracas! porque no actúan de buena fe y lo que dicen hoy, mañana dirán no o quizás tal vez, esta es la forma de contribuir a la paz y tranquilidad.

Poco a poco el Partido Nacional está recobrando el equilibrio político que durante todo este tiempo hemos sido tranquilos y tolerantes, pero al escuchar que ofrecen fusiles y células urbanas para subvertir el orden, esto no es político, es el momento de sacar también el machete y atacarlos de igual forma dándoles a tomar agua de su propio chocolate, esta respuesta de inmediato reaccionan como ¡urracas! sorprendidas, sintiendo el despertar del tigre azul que los ataca con garras y colmillos, estos señores jamás van aceptar el gobierno nacionalista, nuestra reacción los tiene sorprendidos y con temor vociferando la renuncia de JOH, la jodida es que a JOH lo pusieron la mayoría de los hondureños responsables y amantes del trabajo en paz agregando el reconocimiento de la comunidad internacional.

No perdamos el tiempo ni tampoco temamos a las amenazas de guerrillas urbanas, para esto se necesitan cojones y no creo que el señorito “Chava” los posea, no les abramos más espacio para publicitar estos haraganes, que continúen haciendo lo que hacen y el gobierno aplique la ley a este par de vagos buenos para nada, los cachos estamos listos a defender la Constitución y las leyes, en especial el Ejecutivo y a nuestro Presidente JOH, como cariñosamente lo llamamos, no más puertas abiertas para los anarquistas, no más contemplaciones a los incendiarios y pandilleros al servicio de este par de granujas y zarandajos, que no hacen más que negarnos el derecho al trabajo honrado, no perdamos más tiempo Presidente, usted ya hizo lo que pacífica y educado les ofreció, imagínense que a dos meses de gobierno legislativo varios de los diputados aliancistas están desertando ante la imposición de la argolla de los mismos, y cínicos que atacan ferozmente a lo que llaman argolla cachureca en el Congreso, si así se comportan en la vil llanura con sus diputados, imagínense si llegasen al poder, en resumen, no perdamos más tiempo con ellos, su axioma es: Diálogo-fracaso.

Toño Flores

Choluteca, Choluteca