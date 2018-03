Un “librito” de Vargas Llosa

Por: Segisfredo Infante

Por puro accidente ha caído entre mis manos un pequeño libro de Mario Vargas Llosa. No deseaba ni siquiera hojearlo en tanto que su título, “Elogio de la educación” (2015, 2017), me hacía pensar en su novela magistral, bella y perversa, “Elogio de la madrastra”, que había degustado creo que a finales de la década del ochenta del hermoso, “infinito” y doloroso siglo veinte. Al final me senté a hojearlo y me encontré con una serie de ensayos o conferencias aparentemente triviales, cuajadas de aquellos lugares comunes que son propios de los sistemas escolares esquemáticos de cualquier país que hoy en día presume ser hipermoderno. O que intenta serlo.

En el texto propiamente dicho me encontré, sin embargo, con la defensa de la lectura, los libros físicos, las bibliotecas, la vida, los sueños, los viajes mentales y la buena literatura. Hay algunas anécdotas que valdría la pena reproducirlas o cuando menos comentarlas. Dice Mario Vargas Llosa que en España (se refiere al año 2001), la Sociedad General de Autores Españoles realizó una encuesta en que al final resultó que la mitad de los habitantes ibéricos nunca había leído ni un solo libro. Con tales datos el lector puede hacerse a sí mismo varias preguntas: La primera es cómo es posible que alguien pueda vivir sin leer un solo libro en un país bastante desarrollado como España. O incluso en un país atrasado como Honduras, Nicaragua, Bolivia, Haití o El Salvador. Pero sobre todo en España que ha exhibido en las últimas décadas una de las mayores industrias editoriales del planeta, a pesar que ahora mismo todo mundo maneja un teléfono móvil con acceso a Internet. Habría que preguntarse para qué tanta tecnología digital si la gente se encuentra indispuesta a leer un solo volumen físico en el resto de toda su existencia, en tanto que prefiere “chatear” y “memear” día y noche toda clase de vaciedades. Esta segunda pregunta cobra sentido al recordar que un dirigente hondureño me expresó hace varios años que cuando la telefonía celular llegara a las aldeas hondureñas, nuestro país se desarrollaría inmediatamente. Hoy en Honduras casi todo mundo tiene teléfono móvil, tanto en las zonas rurales como en los cinturones urbanos. Pero el país continúa con mucho atraso, pobreza, violencia, ignorancia y con ausencia de libros y de verdaderas lecturas.

Cuenta el novelista y ensayista que en cierta ocasión el señor Bill Gates visitó la Real Academia Española (RAE), y que “afirmó en conferencia de prensa que no se moriría sin haber realizado su mayor designio. ¿Y cuál es este? Acabar con el papel, y, por lo tanto, con los libros, mercancías que a su juicio son ya de un anacronismo pertinaz.” Yo no estaba presente, continúa Vargas Llosa, “pero, si lo hubiera estado, habría abucheado al señor Bill Gates por anunciar allí, con total impudor, su intención de enviarnos al desempleo a mí y a tantos de mis colegas, los escribidores librescos”.

Luego el autor del “librito” aludido (de 121 páginas) hace una defensa casi cerrada de la literatura, cuestión que comparto en un alto porcentaje. Dejando otro porcentaje para mi reservorio personal, en virtud que me distancio de sus alusiones cuando él coloca a la filosofía y a la historia en un lugar subalterno, comprendiendo, sin embargo, que este hombre lleva una parte de razón en tanto que la literatura es más accesible al lector común (la filosofía es más difícil), y en tanto que Mario Vargas Llosa es por encima de todo un buen literato en la rama de la novela, aun cuando en algunos momentos se haya sumergido en las políticas vernáculas y en el ensayo más o menos neoliberal.

Me gusta como escribe Mario Vargas Llosa. Sobre todo su novela “La Guerra del fin del mundo”, y algunos ensayos con toque personal. Y no deseo que nadie repita mis palabras mecánicamente (ya publicadas en otros artículos míos), como algunos lo hicieron cuando el Premio Nobel de Literatura vino a Tegucigalpa; se le recibió en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”; y le hicimos un almuerzo en Casa Presidencial en el gobierno del licenciado Ricardo Maduro. Digo “le hicimos” porque la idea de traerlo a Honduras fue originariamente mía, con respaldo documental para reafirmarlo. Me gustan, repito, los ensayos de Vargas Llosa con ese toque personal aludido, como cuando habla de “la calle Ladislao Cabrera, en Cochabamba”. Es un poco el estilo que algunos de nosotros hemos venido utilizando, desde hace varias décadas, en las columnas de LA TRIBUNA. Puedo mencionar algunos nombres como los de Juan Ramón Martínez, Dagoberto Espinoza Murra, Benjamín Santos y al autor de estos renglones personalísimos. También lo hace Miguel Cálix Martínez en otro periódico capitalino.