“Patón” Mejía: “Nelson Salgado, ya no lastime el fútbol hondureño”

Marathón remontó un 1-0 para derrotar 3-1 al Olimpia, y según los futbolistas del equipo capitalino, el mal arbitraje influyó para que los verdes salieran victoriosos.

Al final del juego el volante de Olimpia, Germán “Patón” Mejía, a través de sus redes sociales, criticó el desempeño del central Nelson Salgado.

“Por favor árbitros no lastimen más al fútbol, ponen un árbitro tan malo que siempre he dicho es de lo más malo que hay en Liga Nacional a pitar un partido bravo, lástima que te quiten el resultado así, un penal que jamás es penal, Nelson Salgado ya no lastime más el fútbol hondureño”, escribió el volante.

Entre las faltas que resalta Mejía, está el penalti a favor de Marathón, tras una falta del panameño Luis Ovalle ante Henry Romero, que significó el empate.

Luego en el 2-1, donde el cubano Yaudel Lahera, anotó, pero la protesta de los olimpistas fue porque tenían un jugador en el suelo y el silbante nunca paró la jugada.

El encuentro aparte de goles, estuvo lleno de muchas emociones, polémicas y expulsiones.