Roatán, la isla hondureña encabeza ranking mundial

Por: José Rolando Sarmiento Rosales

En nuestro constante incursionar en los periódicos del planeta, buscando algo bueno de Honduras, nos encontramos en las páginas de El Mundo, que se edita en Madrid, España, un artículo de la periodista Isabel García sobre Honduras, y específicamente sobre la paradisíaca isla de Roatán, y las aguas cristalinas de playas como la emblemática West Bay, que son una de sus señas de identidad. La isla hondureña encabeza los rankings de las más deseadas del planeta. ¿La culpa? Sus playas, sus 27 grados perennes, su 90% de vegetación salvaje, sus culturas indígenas… De ahí que los famosos, los cruceros y los programas de televisión (‘Supervivientes’ se graban aquí) se la rifen.

Compite con las igualmente caribeñas Turcas y Caicos y Jamaica. También con Santorini (Grecia), Bali (Indonesia) e incluso con una española, Mallorca. Y sobre todo con Maui, en Hawái, que este 2017 se ganó el puesto número uno de las mejores islas del mundo según el portal Tripadvisor. Con todas ellas se ve las caras Roatán, el destino que nos ocupa y de nacionalidad hondureña, que dependiendo del año y de quien organice el ranking (también convocan los suyos propios la editorial Conde Nast Traveller (Reader’s Travel Awards), los periódicos New York Times o The Independent y las revistas Forbes y Travel & Leisure (World’s Best Awards), y queda en un lugar u otro en la lista. Eso sí, sea con quien, siempre se cuela en los primeros 10 ó 20 nombres. Con esta carta de presentación, normal que entren ganas de conocer los puntos fuertes de la más grande (tiene 125 kilómetros cuadrados) de las llamadas Islas de la Bahía, uno de los 18 departamentos en los que está dividida Honduras. Y estos son los que hacen que sea tan deseada y premiada. Playas y arrecifes de récord. No solo Roatán en general está considerada una de las mejores islas, sino que la playa de West Bay también se sitúa entre las 20 más fabulosas del mundo, según los usuarios de Tripadvisor durante los dos últimos años y la número una de toda Centroamérica. La culpa la tienen sus aguas de un color turquesa que parece irreal, una arena más fina imposible. Por si fuera poco, la rodea la segunda barrera del coral más grande del planeta, así que los fanáticos del submarinismo la tienen entre sus lugares de peregrinación. Por algo cuenta con 70 especies del coral pedregoso, 350 de moluscos y una de las poblaciones de manatíes del mundo.

Las excursiones en barca permiten recorrer toda la isla. El hogar de Supervivientes. La de West Bay no es la única playa digna de entrar en el Libro Guinness. También hay que tostarse al sol, comer en los chiringuitos o practicar todo tipo de deportes acuáticos en la de West End (que destaca, además, por su vida nocturna), Big French Key, Sandy Bay, French Harbour, Flower Bay… Y ya puestos, no está de más acercarse a Cayos Cochinos, perteneciente al municipio de Roatán y donde se llega en barca. Si te suena el nombre es porque ahí se graban las diferentes versiones planetarias del programa de televisión Supervivientes, también llamado La Isla, Survivor o La isla de los famosos. Escondite tropical de ‘celebrities’ Claudia Schiffer, Cameron Díaz, Richard Gere, Michael Douglas y Catherine Z. Jones, el multimillonario mexicano Carlos Slim, Jéssica Alba, Ashley Judd… Un buen puñado de famosos se escapa de vez en cuando a Roatán o incluso tiene casa propia. En cuanto a los artistas patrios fans de la isla destacan dos cantantes: David Bustamante y Julio Iglesias. La privacidad, un agradable clima tropical que suele rozar los 27 grados todo el año, los hotelazos de lujo y los paisajes de postal hacen que esté entre sus destinos favoritos.

Tampoco es casualidad que los principales cruceros incluyan escala en Roatán en sus travesías por el Caribe. De hecho, una de las formas más habituales de llegar hasta aquí es en barco con navieras como MSC Cruceros. Uno de sus itinerarios estrella sale de La Habana, hace escala en Belice, Roatán y la Isla de la Juventud, para regresar a La Habana. El recorrido dura siete noches a bordo del MSC Opera, un barco de 13 diferentes plantas para 2,150 pasajeros, con excursiones disponibles por toda la isla. Otro de los motivos por los que propios y extraños eligen Roatán es su naturaleza salvaje, ya que esta cubre el 90% de la superficie isleña.