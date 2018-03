Angelina Jolie y Jennifer Aniston no eran las mejores amigas, pero es un hecho que desde que Jolie fue la tercera en discordia entre la protagonista de 'Friends' y Brad Pitt, las cosas se pusieron tensas entre ellas. Mucho se especuló sobre su posible reunión en el escenario de los Golden Globes, por fortuna eso no sucedió, pero no...