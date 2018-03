La campaña #MeToo se ha hecho famosa en todo el mundo, pero las brasileñas crearon su propio lema para luchar contra el asedio durante el carnaval y se lo tatúan incluso en la piel: "Não é não" (No es no). Una frase simple y clara estampada en pechos, brazos o nalgas con una calcomanía para que los hombres entiendan que no...