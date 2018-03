El belga Eden Hazard, estrella del Chelsea, aseguró este lunes que no sólo no le importa que le comparen con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, “los mejores futbolistas de la historia”, sino que “es positivo” y le motiva. “Siempre es bueno y positivo que me comparen con ellos, pero yo soy diferente. Jugamos en competiciones...