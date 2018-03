¿Sabes esas personas que, vayas cuando vayas a su casa, siempre luce increíblemente ordenada y sin nada por medio? Siempre has pensado cómo lo harán y has creído que pasan horas haciendo mil cosas en la casa. Pero no tiene porqué ser así... Hay sencillas maneras de conseguir que nuestra casa esté ordenada cada día. Basta con...