Buenos Aires.- El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, reveló este miércoles que fue golpeado y agredido por cuatro hombres el martes en una calle de Buenos Aires. "Debe ser de las tantas cosas que ocurren permanentemente y, bueno, me tocó a mí. Llegando a casa me tiran al piso, me agarran del cuello y me piden que me...