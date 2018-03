¿Quién no ha jugado una partida de bolos en cualquiera de sus diversas modalidades? No hace falta ir a la bolera, con unos bolos y un boliche hay suficiente. Es divertido, puede participar toda la familia y no exige un gran gasto si no quieres. Pero, ¿cuándo surgió el juego? ¿Tenía algún sentido más allá del lúdico?...