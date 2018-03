El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se resignó con el empate 2-2 en casa ante el Celta de Vigo, este sábado en la 14ª jornada de la Liga española, subrayando que "no siempre es posible ganar". "Somos el Barça y siempre queremos ganar, pero hay veces que no es posible sumar de tres en tres. No siempre es posible...