Él no va a dejar a su esposa por ti. Por más que te diga que le hubiese gustado conocerte antes de casarse, no va a dejar a su esposa por ti. Por más buen sex0 que le des, no va a dejar a su esposa por ti. Por más que te diga lo muy mal que se siente en casa, no va a dejar a su esposa por ti. Porque él ya tiene algo...