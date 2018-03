Roma, Italia | AFP.- La decana de la humanidad, la italiana Emma Morano, que cumplió este martes 117 años de vida, se vistió elegante para festejar y no ha perdido la coquetería: "¿Cómo me queda el cabello, estoy bien?", preguntó antes de posar para la histórica fotografía de su cumpleaños. Pese a que no sale...