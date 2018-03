Ginebra.- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, pidió hoy al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucede en el país. "No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. ¿Si todo no es tan malo como otros dicen,...