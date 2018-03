Mónica llevaba 5 años en pareja con Juan y 2 años viviendo con él cuando, una noche, ella no volvió a la casa. Estaba con otro hombre. “No fue algo planificado. Pasó”, cuenta sobre aquel romance. “Me di cuenta de que estaba enamorada de él (Juan), pero que no me daba lo que necesitaba“. A los días ella terminaría...