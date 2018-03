Terminar una relación nunca es algo simple. Se trata de un cambio radical en el que de la noche a la mañana de una pareja nacen 2 ex. Pero qué tipo de ex eres. De los que no asumen la ruptura, de los que continúan siendo amigos como si nada o de los que hacen todo un espectáculo porque les dejaron. Descúbrelo a continuación...