Recientemente Victoria Beckham, una de las ex Spice Girl más populares, apareció en el famoso programa Carpool Karaoke de James Corden, con el que causó gran disgusto en una de sus compañeras del exitoso grupo de los 90, Mel B. Y es que la selección de uno de los temas a interpretar en el carro de James Corden fue "Spice Up Your...