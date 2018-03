"No sé qué le pasó a mi niña, por qué ella hizo eso tan feo si ella era callada, no fue por las materias aplazadas, no sé qué le pasó", se lamentaba ayer jueves Antonia Zavala, madre de Glenda Marleny Vásquez Zavala (15), quien decidió quitarse la vida colgándose de una viga del cuarto en que vivía, en el barrio San Antonio...