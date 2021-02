Por: David Salomón Amador

Acaba de finalizar el 2020, año con muchos problemas ocasionados por la pandemia. Viendo un noticiero del país, hacían un reportaje acerca de cómo estaban descargando las represas de Tegucigalpa, significando que los niveles de las mismas ya habían llegado y sobrepasado la capacidad de almacenamiento, y me pregunté, cómo es posible que se esté literalmente botando el agua, cuando hay miles de hogares en Tegucigalpa que no les llega, o si les llega únicamente es por horas.

En todo el 2020 el señor alcalde se desapareció y cuando comenzó la reapertura su única prioridad ha sido sus mítines políticos, de verdad le interesa o le ha interesado el tema del agua?, no creo, se llenó la boca mucho tiempo diciendo que crearía una represa en El Hatillo para acumular agua lluvia que viene desde La Tigra, de lo cual tengo muchas dudas que se pueda realizar; uno, porque el sector de El Hatillo es muy quebrado para algo así y la única forma sería muy cerca de El Picacho, pero lamentablemente muchas personas llegan cada día a cortar madera allí, aunque sea verde y tierna, por lo que el saqueo de madera en la zona ya es inmisericorde, cada día son muchas las personas que suben hacer los cortes; entonces, nos estaremos quedando sin la fuente de agua de La Tigra? Creería que lo ideal sería, ya que el gobierno tiene un programa social denominado Vida Mejor, ir a las colonias a proveer de ecofogones o estufas de dos hornillas y subsidiarles la energía, con la finalidad de salvaguardar esa fuente de agua que es básica para Tegucigalpa.

A pesar de todo lo relacionado con el 2020, gracias a Dios hemos tenido un invierno muy bueno, que ha permitido que los productores hayan podido cultivar los productos y sus cosechas de primera han sido buenas, por lo que no se requiere importaciones de maíz y frijoles de otros países, tenemos lo suficiente y hasta más. En el caso de la postrera, por igual, la producción será muy buena, por lo que tenemos garantizados granos básicos hasta por lo menos junio del 2021; así que debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque en medio de la pandemia, habrá granos para una inmensa mayoría, sobre todo de las zonas rurales.

Volviendo al tema, me preocupa sobremanera que el alcalde de Tegucigalpa, vaya a concentrarse en el 2021, en su campaña política y use el tema del agua como estandarte, sería lamentable, cuando hemos visto que en el 2020, con todo y pandemia hubo escasez de agua, en mi colonia teníamos que comprar cisternas, mínimo dos veces al mes, para poder tener agua disponible, y si no es porque comenzaron las lluvias en mayo y continuaron con bastante regularidad, las represas no hubieran podido alcanzar los niveles del 100% a mitad de octubre, pero ya estamos en los meses donde el clima es más fresco que lluvioso, y pronto estaremos en febrero, donde comienzan los días de sequedad, y no veo ni escucho por ningún lado, que haya un plan para combatir las quemas, que seguramente habrán en las zonas de El Picacho, salida a Danlí, salida al sur, salida a Olancho; y no digamos Valle de Ángeles, La Tigra, Corralitos, desafortunadamente las ambiciones políticas sobrepasan las necesidades de más de un millón de personas, que vivimos en Tegucigalpa, pues es lo que tenemos, personas cuya carrera es lograr como sea una posición política, en vez de pensar en el beneficio general de los habitantes de la capital de Honduras.

Creo que el SANAA debería al menos hacer un convenio con un ente internacional y buscar soluciones a un problema no nuevo, el problema de la escasez de agua viene desde hace 20 años, y pasan administraciones y no hacen nada al respecto, no creo que no sea algo de importancia para los que han sido gerentes generales de la entidad pública, pero si no se hace algo en tiempos de veranos próximos, la escasez será grande y tendremos no solo un problema de higiene a nivel de hogares, sino una pandemia generalizada de infecciones estomacales por la falta de agua, entonces creo que nada cuesta poder buscar alternativas y soluciones, estoy seguro que buscar una entidad extranjera y buscar formas de cómo almacenar agua y cómo mejorar la capacidad de instalación de las represas; debería ser una prioridad, antes que se nos vaya el agua, pero el señor alcalde tiene “mejores cosas por hacer”.