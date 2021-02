El doctor Carlos Ochoa recomendó que los pacientes ya curados del COVID-19 deben seguir utilizando las medidas de bioseguridad porque se pueden volver a contagiar y contagiar a otros.

Esta es una enfermedad nueva, por lo que la comunidad científica aún no tiene claro el comportamiento de la misma, ya que está mutando constantemente.

Mientras la población no sea inmunizada con una vacuna, lo más recomendable es seguir con el uso de mascarilla, el lavado y desinfección de manos, como el distanciamiento social y evitando las aglomeraciones.

“Lo que estamos viendo en el país es que hay reinfecciones, al inicio pensábamos de que si se infectaba hacía suficiente anticuerpo para no reinfectarse o para no seguir infectando, pero estamos viendo que no es así”, lamentó.

“La recomendación para este paciente que ya salió de este cuadro peligroso es que continúe con los cuidados, las medidas para prevenir la infección por COVID están en nuestras manos”, indicó.

“La prevención del COVID está en nuestras manos, solo tenemos que cumplir tres medidas básicas, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social”, explicó.

Grave

Ochoa aseguró que el COVID-19 no es broma, prueba de ellos son los casi 4,000 muertos que ya se reportan en el país por esta causa.

“Esto no es broma, es grave y es una enfermedad mortal, todos conocemos a alguien que ha muerto por COVID”, manifestó.

Afirmó que no hay un tratamiento físico para tratar la enfermedad, por lo que cada ciudadano debe ser responsable.