Por: Dilia Celeste Martínez

Máster en Español como Lengua Extranjera

La semana pasada comencé a tomar un curso de redacción, gracias a una beca que me otorgó la Escuela Virtual de Español Correcto. Este espacio formativo me ha hecho reflexionar sobre varios aspectos que yo desconocía, e incluso, acerca los que ya me percataba. En principio, algunos pensarán que las personas que se dedican a la enseñanza de la redacción deben ser escritores o escritoras de renombre, y mi percepción es que no. La redacción es una habilidad como muchas otras, por lo tanto, no es necesario tener un talento tan especial para dominarla, pero sí mucha práctica y conocimiento de nuestra vasta lengua. Como consecuencia, el tiempo nos ayuda a lustrar dicha destreza.

Esta pandemia me ha dejado muchas lecciones, entre ellas quiero destacar que ahora más que nunca sostengo que, siempre y cuando los profesores apliquen la didáctica adecuada, las clases en línea pueden llegar a ser tan provechosas como las presenciales. Este es el caso de Diana Guardiola, la mente maestra detrás de esta escuela virtual, y quien se encarga de ofrecer estos cursos que, desde mi punto de vista, cuentan con una metodología de enseñanza muy innovadora que los hace muy diferentes a los demás. Asimismo, es un espacio para interactuar con personas que hablan diferentes modalidades del español, lo cual me parece grandioso.

Los invito a seguirla en sus redes sociales, les prometo que aprenderán mucho.

Conozcamos a una lingüista sin fronteras

De nacionalidad mexicana y española, Diana Guardiola es especialista en lingüística hispánica aplicada. Se desempeña como consultora independiente desde 1987 en los ámbitos empresarial, educativo y mediático. Es licenciada en Letras Españolas, por el Tecnológico de Monterrey; diplomada en Filología Hispánica, por la Universidad de Salamanca; maestra en Humanidades, por la Universidad de Monterrey; maestra en Artes Liberales con especialidad en Enseñanza del Español como lengua extranjera, por la Universidad de Navarra; y maestra en Lexicografía, por la Universidad de León y la Real Academia Española.1

1Fuente: https://www.dianaguardiola.es/autora/