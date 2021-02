Elmer Tiul Tec, un niño de origen muy humilde que vive en Santa Maria Cahabón, Guatemala, causó sensación en redes sociales en las últimas horas, debido a que se sumó a un entrenamiento para jugar al fútbol, aún cuando no contaba con el equipo necesario y practicó con sus botas de hule, en una historia terminó con un final feliz para él y su mamá.

El jueves pasado, mientras su madre trabajaba prestando servicios de limpieza doméstica, el niño de 5 años de edad se acercó al Estadio Municipal Santa María, donde entrenan los niños de la escuela Deportiva Municipal 48 Futuro y preguntó sí podía sumarse a la práctica.

Elmer no sólo recibió el sí, sino que se le proporcionó el uniforme para el entrenamiento sin pedirle nada a cambio, lo que no pudieron darle fue zapatillas, pero a él no le importó entrenar con sus botas de hule, el único par de calzado que posee y así se divirtió durante un buen rato con sus compañeros momentáneos.

Cuando alguien diga que es sólo ⚽, enséñale esto Se llama Elmer 🇬🇹 y fue a las prácticas del Ministerio cuando vio que había ➕ chicos de su edad Preguntó si podía sumarse aunque no tuviese las zapatillas necesarias, le colocaron el uniforme ¡y alineó con todo y sus botas! 👏 pic.twitter.com/SLZX62cAEz — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 30, 2021

La historia se volvió viral y llegó a los ojos del gobierno del municipio, quienes de inmediato se dieron a la tarea de buscar al pequeño y a su mamá para ofrecerles ayuda y mejorar su situación actual.

A Elmer lo llevaron a una tienda deportiva, donde le compraron zapatillas para que pueda seguir entrenando y el uniforme del Inter de Milán; a la madre le ofrecieron un puesto como trabajadora municipal y a ambos los invitaron a almorzar, además de donarles más ropa y alimentos. (eldiariodeny)

Elmer es hijo de Doña Maria Tec, una trabajadora que haciendo múltiples esfuerzos, intenta sacar adelante a sus pequeños prestando servicios de limpieza doméstica. Aquí viven ellos. pic.twitter.com/Pq4eyUNo28 — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) January 30, 2021

El equipo de Cultura y Deportes de Cahabón se enteró de la situación. Ayer, a primera hora, llevaron al niño a una tienda deportiva. Tenis nuevos y el uniforme del Inter de Milán como obsequio. pic.twitter.com/xEtzhNH8x0 — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) January 30, 2021