El pastor evangélico Alberto Solórzano recomendó este lunes que para controlar la corrupción se creen sistemas, para evitar que recursos se manejen a capricho propio.

Lamentó que «no existen esos sistemas que eviten la corrupción, entonces toda la acción que ya va para perseguir al delincuente cuando ya ha cometido el delito sirve de muy poco, es que no se debe hacer, pero si se quiere combatir de fondo ese flagelo se debe de revisar cómo es que se manejan los recursos y crear los sistemas que eviten que se manejen a capricho propio.

“Creo que en efecto estos índices de corrupción, son índices que deben una vez más llamar nuestra atención y nos deben de llamar a asumir un compromiso todavía más profundo, más serio, más frontal para combatir la corrupción», dijo.

También es un llamado para la ciudadanía, porque debemos nosotros comprometernos a acompañar todos estos procesos que buscan adecentar los trabajos que se hacen, los esfuerzos que se hacen, pero igual acompañar a aquellos que administran también los recursos para procurar que se puedan ir creando los sistemas que eviten que la corrupción se pueda seguir dando”, argumentó.

«Tenemos que reconocer que se han hecho algunos esfuerzos, pero no son suficientes, evidentemente, y es que todo el tema de la corrupción se ha estado inclinando su combate a la persecución del delito, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá, eso significa cambiar sistemas en los lugares donde la corrupción se da, y normalmente es en las entidades de gobierno», señaló.

Agregó que cuando se crean los sistemas seguros, eso evita que el que está administrando recursos se vea libre de poderlo hacer a capricho, a conveniencia propia, si no hay un sistema, si no se cruzan pasadores, si no se cambia la forma y la metodología, vamos a seguir bregando con esto a lo largo del tiempo que viene.

“Creo que ese es un conjunto de situaciones, yo particularmente creo que cualquier esfuerzo que se haga debe de contar con el compromiso de la institucionalidad local, yo mismo he manifestado eso, sí creo que el acompañamiento foráneo es importante, pero no para inhibir o invalidar el funcionamiento de la institucionalidad en el país, porque si no entonces entreguemos el país y volvámonos una colonia de otro país”, recriminó

A su criterio, «se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes, porque todo está dirigido a perseguir el delito cuando se efectuó, pero por qué no se previene ese delito, por qué no se crean las condiciones para que la persona se sienta vigilada, no pueda la persona operar tan libremente y manosear el recurso del Estado, es porque dentro de las instituciones, Salud, Educación, cualquier otro que se pueda mencionar».

«Lo que nosotros procuramos es acompañar los esfuerzos para que las cosas se hagan bien, pero aquí lo importante es encontrar el punto de equilibrio, donde se pueda señalar esas cosas, pero al mismo tiempo acompañar para tratar de que se eviten», comentó.

«La iglesia evangélica hemos procurado acompañar y lo vamos a seguir haciendo, no solo con este gobierno, sino con cualquier otro gobierno, todo aquello que le genere bienestar al país lo vamos a acompañar y vamos a procurar que las cosas se hagan de la mejor manera», aseguró.