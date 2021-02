*** Hemos arribado al primer día del mes de febrero, en lo que se cumplen los primeros 12 días desde que Joe Biden asumió la presidencia de este país.

*** El viernes recién pasado el presidente Biden y su esposa Jill, visitaron a soldados que se encuentran enfermos en el en Hospital Militar Walter Reed. Allí estuvo internado seis meses el entonces senador Joe Biden, hace algunas décadas, debido a un serio problema médico. Y también fue en ese hospital fue donde murió Hunter, su hijo mayor, debido a un cáncer incurable.

*** Durante sus primeros días en el poder han sido sumamente activos para Joe Biden, que ha firmado toda una serie de decretos, varios de ellos cancelando algunos decretos que firmó Donald Trump en los últimos días de su gobierno.

*** El actual ocupante de la Casa Blanca sigue insistiendo que el llevará a cabo la firma de un plan de auxilio económico por un monto de casi dos TRILLONES de dólares. Una buena parte de esa suma se utilizará para brindar socorro a millones de personas que perdieron su trabajo, que no tienen fuentes de ingresos, que están en la calle debido a que no tienen con qué pagar el alquiler, que no tienen ingresos para alimentar a la familia y necesitan ir a sitios donde regalan comida. También habrá fondos para mantener operando a negocios o pequeñas industrias para evitar que se declaren en bancarrota y se pierdan más fuentes de trabajo.

*** Janet Yellen, que previamente fue la presidenta de la junta directiva de la Reserva Federa (El Banco Central de los Estados Unidos), ahora ocupa el importante puesto de Secretaria del Tesoro. Ella está totalmente de acuerdo con el presidente Biden para que se aprueban los casi dos TRILLONES de dólares. Los republicanos no están de acuerdo y dicen que esa suma es demasiada alta pero Biden ha dicho que se necesitan todos esos fondos y buscará obtenerlos aunque no tenga ayuda alguna de parte de los legisladores republicanos.

*** El nuevo Secretario de Estado, Antony Blinken, igual que lo ha hecho el presidente Biden, ha criticado severamente el arresto de Alexei

Navalny por parte del presidente ruso, Vladimi Putin, que considera a Navalny como el mayor adversario de su régimen. Putin ya lleva 21 años consecutivos en el poder y no da señal alguna que piensa entregar el mando de su nación.

*** La firma farmacéutica Johnson y Johnson ha anunciado que ya está fabricando su vacuna contra el Covid-19 y está esperando que se lo aprueben las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. A pesar de que no es tan efectiva como las vacunas de Pfizer y de Moderna, la de J y J tiene la ventaja de que basta con una inyección, no dos como sucede con las otras dos vacunas.

*** Cuando Kevin McCarthy el líder de la minoría republicana de la cámara de representantes, se reunió el viernes de la semana pasada con Donald Trump en Palm Beach, Florida, el exmandatario le informó a McCarthy que trabajará arduamente a favor de los candidatos republicanos de ambas cámaras legislativas, que buscaran su reelección el año entrante.

*** La hija mayor de Donald Trump, ya sea buscando la gubernatura de este estado sureño o tratar de derrotar a Marco Rubio y convertirse ella en senadora representando al estado de Florida en Washington.

*** Estamos en pleno invierno y en muchas regiones de los EEUU están cayendo fuertes nevadas. Aquí en la Florida ya hemos tenido olas de frio que han venido apareciendo.

*** Y hablando de la Florida, será en Tampa, una de las ciudades más importantes de este estado sureño, que dentro de seis días, el domingo 7de febrero, se jugará el Super Bowl, el Super Tazón, el evento deportivo más importante del año. En ese importante cotejo, medirán sus fuerzas el equipo casero, los Bucaneros de Tampa Bay y la escuadra los Chiefs de Kansas City, Missouri. La Liga de Futbol Americano Profesional, la NFL, permitirá que asistan personalmente al evento una cuarta parte del cupo total de aficionados, que tendrán que mantener distancias adecuadas debido al Covid-19. La NFL, en un gesto de reconocimiento de la gran y heroica labor de personal en hospitales y otros centros que han tenido médicos, enfermeros y personal de primeros auxilios y de transporte, la NFL donará 7,000 boletos gratis para que asistan al Super Tazón.