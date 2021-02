Los expertos en finanzas personales de “Aprende y Crece”, el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, tuvieron una destacada participación en el 2020 donde beneficiaron a 2 millones 971 mil hondureños a través de estrategias digitales que contienen diversos recursos educativos tales como infografías, videos, artículos descargables e impartición de webinars via diversas plataformas.

Mediante las capacitaciones en línea, se logró educar financieramente a pequeños emprendedores y público en general en alianza con diversas instituciones, tales como: INFOP, CNBS y Ciudad Mujer. En estos espacios se trataron temas como: Cultura de Salud Financiera, Cómo salir de las deudas sin morir en el intento y Reinventando tu negocio, entre otros. Brindando a los beneficiados formación necesaria para el correcto manejo de sus finanzas personales, el formato para elaborar un Presupuesto Personal y un Inventario de Deudas, los cuales les ayudan a equilibrar sus gastos e ingresos para afrontar eficazmente situaciones inesperadas.

Las convocatorias formuladas con gran éxito en las redes sociales y sitio web de Banco Azteca en conjunto con “Aprende y Crece”, tuvieron gran respaldo del público hondureño durante el 2020 permitiendo impartir interesantes charlas y conferencias virtuales sobre cultura financiera a miles de clientes y sectores estratégicos de la población en general, tales como jóvenes, adultos mayores y emprendedores.

Este nuevo año iniciamos con temas ligados a los malestares de la cuesta de enero, que tienen su origen en haber caído en gastos, muchas veces, impulsivos.

Por tal motivo, “Aprende y Crece” de Banco Azteca, te comparte cinco recomendaciones para que puedas superar inteligentemente tus problemas monetarios en este primer mes del 2021:

1.- No más compras de último momento. Inicia en enero haciendo un listado anticipado de lo que tengas que comprar para gastos corrientes. Antes de sentarte a ordenar tus compras por Internet o acudir a las tiendas. Revisa más de una vez esta lista de gastos necesarios para que incluyas algo que estés olvidando y respétala. Un consejo eficaz es que si vas a ir a un establecimiento físico, no vayan más de dos personas, pues es común que mientras eliges algún artículo, algún miembro de la familia ya metió algo extra en el carrito y no te enteras hasta que estás en caja. Por lo general, estos artículos no son esenciales.

2.- Ser un consumidor inteligente. No siempre comprar lo más barato significa la mejor compra. Analizar cuál producto o servicio, con relación a su precio, nos va a ser más útil o durar por más tiempo te hace mejor consumidor. Piensa antes de comprar algo, analiza si es algo que realmente necesitas y compara precio y calidad. Selecciona el sitio con mejor reputación y con la mayor oferta de productos y descuentos de temporada.

3.- No gastes tu presupuesto en su totalidad. Si fuiste lo suficientemente afortunado para encontrar descuentos y eso te permite ahorrar un poco, ¡guárdalo! Puede que surja algún imprevisto y esas pequeñas cantidades acumuladas representen un fondo que solo ocupes para pagar alguna tarjeta o crédito que hayas utilizado en el periodo.

4.- No concentres todos los gastos en tu billetera. Si no eres el único que aporta en la economía del hogar, divide los gastos según los alcances de cada miembro de la familia. Pregunta, organícense y anoten las aportaciones, para hacer la carga menos pesada. Sean realistas, háganse conscientes de lo que pueden cooperar y no lo superen.

5.- Aprende más de finanzas personales. Para adquirir mejores hábitos financieros que te permitan mantener el equilibrio de tus finanzas. En el sitio web de educación financiera Aprende y Crece de Banco Azteca tiene para ti una gran variedad de recursos digitales entre artículos, infografías y videos para equilibrar tus finanzas este 2021.

“Aprende y Crece” de Banco Azteca continúa con la oferta educativa en formatos digitales en beneficio de sus miles de clientes y sectores estratégicos de la población hondureña.