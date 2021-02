Por: Carlos Medrano

Periodista

Me rehúso a creer que Honduras es un país fallido, un país de ladrones y que está totalmente destruido por la corrupción, no quiero pensarlo mucho, menos expresarlo o escribirlo, ya que estoy seguro de que pronto Dios castigará a todo este atajo de ladrones que han avergonzado a esta bella nación.

Rechazo la predicción que hiciera el intelectual hebreo Yuval Noah Harari, cuando predijo que Honduras dejará de existir en el año 2050, debido a su modelo económico y educativo.

Me niego creer que Honduras no tiene salida, que no tiene remedio, que el país está condenado a la pobreza y a la miseria, yo prefiero profesar que nos levantaremos de esta gran pesadilla, que habrá castigo para quienes, desde los más altos estrados del poder, lo único que han hecho es enriquecerse ilícitamente en perjuicio de la mayoría.

Al revisar el último Índice de Percepción de Corrupción 2019, denota que Honduras va en una caída libre al despeñadero, al precipicio y al descrédito, pero que deberemos revelarnos a esta realidad y empezar a revertir estos desastrosos indicadores.

Honduras está entre los países más corruptos del mundo, según estudio elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) con sede en Berlín, Alemania.

Honduras cayó 11 posiciones en la escala de medición, la posición más baja en ocho años, situándonos en el número 157 de 180 países; nuestro querido país aparece entre los países considerados como más corruptos junto a Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

En el continente americano, los mejores posicionados son Canadá (77), Uruguay (71) y Chile (67). En el otro extremo, las peores puntuaciones son las de Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22).

Este deshonroso lugar y percepción internacional se ha ido ganando y construyendo durante muchos años debido, entre otros hechos, a la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la falta de institucionalidad que investigue y castigue a los corruptos y el deterioro de un Estado de derecho.

Pero tan desastroso lugar en este indicador se ganó debido a las actuaciones de emergencia en respuesta a la COVID-19, que ha revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, evidenciando que las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado, sirven a sus propios intereses en lugar de los de las personas más vulnerables.

La debilidad de las instituciones ha contribuido a la falta de preparación para afrontar los desastres, a lo que se suma la falta de planificación alarmante en la compra de suministros relacionados con la COVID-19, precios excesivos en el material sanitario y acuerdos opacos en la compra de los siete hospitales móviles, revela el informe.

Honduras no puede perder la esperanza, sus mejores hijos deben luchar por tener un sistema democrático transparente que evite las irregularidades y el fraude electoral, elegir a los mejores hombres y mujeres que representen un cambio y no continuar con más de lo mismo.

Debemos castigar con nuestro voto, ya que la próxima legislatura deberá elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia que debe ser independiente y honesta, deberá poner a un fiscal que elimine la impunidad en el país y deberá revertir estos vergonzosos indicadores que nos lastiman como nación.

