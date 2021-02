Por: Marcio Enrique Sierra Mejía

En Honduras la gente corriente hará historia. Ellos y ellas. Son los actores claves para construir seguridad ciudadana con cultura de paz. Por esta razón. Es importante tener una claridad meridiana. Sobre lo que debemos entender propiamente por seguridad ciudadana. En relación a este concepto. No hay una definición única o precisa. Más bien la normatividad y la doctrina que implica. Varía. No es uniforme cuando se conceptualiza.

En el caso hondureño predomina una seguridad ciudadana protegida jurídicamente porque incluye a varios derechos de las personas tomadas en conjunto. En nuestro país existen agudas tensiones y conflictos que generan conductas violentas por diferentes causas. En un ambiente de crisis económica y crisis de valores crónicas. Con pobreza. Marginalidad. Desempleo. Tráfico y consumo de drogas. Alcoholismo, corrupción. Pérdida de identidad. Pérdida de confianza en el otro, etc.

La vida colectiva de la ciudadanía hondureña necesita de un orden. Uno en el que sea posible que la gente corriente pueda alcanzar la mayor realización posible en su condición de persona. Que promueva una convivencia caracterizada por la armonía y la paz. Con empoderamiento cotidiano de la seguridad. Dándole potencia a la libertad humana para crecer material y espiritualmente y dar origen a la dicha.

Las conductas violentas de las hondureñas y los hondureños representan una ruptura entre los individuos y las normas de convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de las personas. Al quebrantarse las normas. Se originan patrones conductuales delictivos o, en menor grado faltas o contravenciones. Las que afectan directamente las libertades y derechos de otras personas. Las violencias cada vez más impactan en las ciudades rurales y urbanas e implican serios riesgos. Representan riesgos para la vida y la salud de las personas afectando el funcionamiento del sistema económico y de protección social en general.

La cuestión de la seguridad ciudadana tiene que ver con el dramático aumento de ruptura de la convivencia social pacífica que está ocurriendo. Ya no solo en las ciudades urbanas. También se ve que aumentan las ocurrencias de violencias por convivencia en las comunidades rurales. Estas violencias reflejan conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad (física, sexual, etc.), a la propiedad, etc., ocasionando con ello una situación generalizada de inseguridad. Ante tal realidad. Se aplican diversas medidas punitivas drásticas para combatir la criminalidad. Se organiza a la sociedad civil para crear mecanismos de protección y prevención frente a actos criminales. Se promueve la participación de los gobiernos locales en tareas de seguridad ciudadana, etc.

Bajo esta perspectiva en Honduras. Existe cierto consenso en delimitar el carácter instrumental de la seguridad ciudadana. Un concepto inicialmente asociado a la represión de los delitos y la búsqueda de un orden. Vinculado con el control y la reacción frente a la criminalidad, especialmente en las ciudades urbanas grandes. Y que en la base de dicho concepto. Se puede apreciar la participación del Estado. En brindar protección a la ciudadanía hondureña frente a toda amenaza a la seguridad personal y la de sus bienes.

O sea. Que la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y punitivas, en la búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros.

Debemos entender. Que la seguridad ciudadana es una acción de seguridad pública. En la que debe privar la acción política de la ciudadanía. Es una actividad que no puede ser posible sin la participación mutua del Estado y la ciudadanía. No es posible la obtención de resultados positivos sin la interacción de ambas instancias. Así, la seguridad ciudadana va a tener una doble implicancia: implica una situación ideal de orden, tranquilidad y paz, que es deber del Estado garantizar y, asimismo, implica también el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas. Solo así se puede construir la cultura de paz. Reconociendo que para que la seguridad ciudadana sea base en la construcción de cultura. Debe hacerse un esfuerzo multidisciplinar para transformar desde la educación las concepciones, cambiar las percepciones y asumir compromisos con la finalidad de originar la presencia de la paz en la cultura; comprendiendo que esta tarea debe trascender los límites institucionales policiales e incorporar la participación ciudadana en la estrategia de seguridad ciudadana.

mesm1952@yahoo.es