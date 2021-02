Nery Alexis Gaitán

Taiwán es una república independiente y eso debe quedar muy en claro ante la opinión pública internacional. El país surge a partir de 1949 cuando se establece oficialmente al abandonar más de dos millones de personas China continental. A partir de ese momento Taiwán empieza a surgir como una nación que busca la prosperidad y la paz a través de un sistema democrático.

A principios de la década de 1960, Taiwán entró en un período de rápido crecimiento económico e industrialización llamado el «Milagro de Taiwán». A finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, el país pasó de una dictadura militar de un solo partido a una democracia multipartidista con un sistema semipresidencial. De hecho, la economía industrial orientada a la exportación de Taiwán es la 21a. más grande del mundo, con importantes contribuciones en la fabricación de acero, maquinaria, electrónica y productos químicos. Taiwán es un país desarrollado, que ocupa el puesto 15º en el PIB per cápita. Está altamente calificado en términos de libertades políticas y civiles, educación, atención médica y desarrollo humano.

Hasta 1971 tuvo un escaño en la ONU, el cual perdió por injerencias de China continental. En la actualidad Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con más de una docena de países, incluyendo la Santa Sede; contando con 15 embajadas en el exterior, así como también dos consulados y otras 89 representaciones, oficinas que desarrollan actividades comerciales y culturales.

Todo lo anterior es para demostrar que Taiwán es un país independiente y que no depende de China continental para subsistir. De hecho, las empresas taiwanesas han invertido unos US$ 60,000 millones en China, y hasta un millón de taiwaneses viven en la nación continental, muchos dirigiendo fábricas taiwanesas. Así que hay una estrecha relación comercial de país a país.

El problema surge con la política expansionista de China continental con el lema de “un país dos sistemas”, bajo el cual Taiwán podría ejercer una autonomía significativa si aceptaba la reunificación con China. Oferta que obviamente Taiwán rechazó por lesionar su autonomía y autodeterminación.

El régimen dictatorial de Pekín no acepta la democracia taiwanesa y desea anexar a Taiwán como una provincia más, por obvias razones económicas. Y ha tratado de aislarlo del contexto internacional haciendo que varios países rompan relaciones con los taiwaneses; para tal fin los chinos continentales ofrecen obras y dinero en una especie de prostitución diplomática.

En estos momentos, el Ministerio de Defensa de China ha advertido de que «la independencia de Taiwán significa la guerra», días después de que 13 aviones de guerra chinos sobrevolaran el estrecho de Formosa y de la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. «Les decimos seriamente a las fuerzas independentistas de Taiwán: quienes juegan con fuego se acaban quemando y la independencia de Taiwán significa la guerra», dijo el portavoz ministerial Wu Qian.

Nada más atentatorio contra la integridad de Taiwán como país, que esta amenaza de guerra. La cual se ve reforzada por maniobras militares de China en el estrecho. Un acto indigno en contra de un país que se ha ganado su autonomía mediante arduo trabajo y siendo solidario con el resto del mundo.

La presidenta Tsai Ing-wen exhortó a la República Popular China a «democratizar, respetar los derechos humanos y renunciar al uso de la fuerza militar contra Taiwán», en un discurso sincero y patriota en la defensa de su país.

Hay que recordar que Taiwán ha contribuido en gran medida a la calidad de vida global. Su desinteresada ayuda ha estado presente en las grandes catástrofes mundiales. Su respuesta ante la COVID-19 ha sido admirable.

Debemos rechazar las pretensiones de China continental en contra de este país noble y solidario. Y apoyar a Taiwán en su derecho a ser reconocido como un país independiente.