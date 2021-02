Puesto que la pandemia del COVID 19 ha alterado la rutina de las familias y ha afectado aspectos fundamentales en las personas, existen temas como el sexo donde no cabe duda de que su calidad se ha visto disminuida a lo largo de este tiempo, como lo descubrió un estudio realizado por la revista científica ‘Leisure Sciences’, donde afirmó que el 43% de la población encuestada, en este caso más de 1.500 adultos afirman que el deseo sexual ha venido desapareciendo con los días.

Expertos aseguran que el deseo sexual no es obligatorio sentirlo, la autora del libro ‘Sexo sentido’, ginecóloga y sexóloga Florencia Salort, aportó que no es un deber, pero existen recomendaciones para quienes sienten preocupación o dudas en algún momento por no sentirlo.

Es por eso existen tips para regresar al deseo. A continuación se listan 5 recomendaciones que pueden ayudar a aquellas personas:

Priorizar el propio placer

A menudo las personas buscan estimular el placer de su pareja y se olvidan de priorizar su propio placer. Explorar para conocer qué los satisface ayuda a vivir una sexualidad placentera y será un buen punto de partida.

Comunicar lo que sucede

Tanto para el bienestar de la relación como para el sexo, las conversaciones son fundamentales para su éxito, compartir con la pareja sobre sus gustos es importante para tener un placer pleno, al igual que escuchar la otra persona y conocer sus deseos para estar en sintonía y favorecer las dos partes.

Estimular las fantasías

Los mensajes candentes enviados a la pareja puede ser un medio para encender el motor del placer, al igual que disfrutar de la música en el momento o leer historias puede ayudar a sentirse bien a nivel personal.

Crear un espacio de intimidad

La privacidad es indispensable para crear momentos de placer, en estos momentos de pandemia esto puede ser clave salir de la monotonía, un espacio donde se sientan a gusto y el placer sobresalga nuevamente.

Reconocer que no hay deseo

Según la doctora Salort, reconocer la falta de placer es fundamental e ideal para tomar decisiones y avanzar hacia la búsqueda del placer junto con las recomendaciones anteriores. (KienyKe )