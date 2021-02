La Secretaría Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), se sumó a labores de prevención el Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor) para evitar la proliferación de incendios forestales durante la época seca, que se gesta entre los meses de marzo a junio.

Equipos de la URI, Protección Civil Bomberos, Fundación Con Chamba Vivís Mejor, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Fuerzas Armadas, iniciaron a nivel nacional la campaña de prevención de incendios antes de la temporada álgida de las quemas e incendios provocados.

Las labores en el cerro El Trigo, de la aldea El Piligüin consisten en limpieza del bosque, remoción de material combustible y rondas, ya que este sector es uno de los pulmones naturales cercanos a la capital.

El titular de Copeco, Max Gonzales, indicó que se inicia este trabajo del cuidado del bosque con anticipación “porque marzo, abril y mayo son meses críticos, ya que consideramos que los trabajos de prevención interinstitucionales deben comenzar de manera rápida, efectiva y focalizándose en los lugares que, conocemos, tenemos un problema”.

Entre tanto el viceministro de ICF, Francisco Escalante, manifestó que para los trabajos “hemos priorizado por ordenamiento del territorio las áreas protegidas, tenemos alrededor de 93 de ellas, además de las microcuencas que son esos territorios que las comunidades organizadas han dicho que son importantes para el bien colectivo”.

Mientras que el subcomandante del Comando de Protección Forestal de las FFAA (C9), coronel Roberto Sandoval Alemán, detalló que en el marco del Conaprofor han adiestrado este año 3 mil soldados a nivel nacional, “en un curso internacional de manejo de fuego y protección ambiental se graduaron 165 efectivos, de ellos 151 oficiales de recién ingreso que sirven de factor multiplicador en las unidades”, destacó.

Por su parte, el mayor José Mario Rodas del Cuerpo de Bomberos dijo que la institución dice presente un año más en el combate de incendios forestales con equipo maquinaria y pidió a la población se una a esta campaña, ya que “sean conscientes por tanto desastres y calamidades que hemos tenido”.

La falta de uno de sus brazos no impidió al miembro de protección civil de Copeco, Edwin Rolando Herrera a sumarse a las labores preventivas en pro de la foresta e hizo un llamado a la hondureñidad a que “tenga conciencia, no provocar incendios para que no se quemen los bosques, ni las casas y las personas”, puntualizó.