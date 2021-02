Los latinos constituimos una alta proporción de quienes enfrentan la pandemia del COVID 19 en primera línea, pero nuestras tasas de vacunación son relativamente bajas. Esto preocupa a la Hispanic Federation. Lidiamos con eso desde el principio de esta crisis sanitaria, y seguiremos lidiando. Recientemente, nos sumamos a la campaña Let’s Get Immunized New York ( www.letsgetimmunizedny.org ) e inauguramos la Iniciativa COVID 19 VIDA. Y el jueves 4 de febrero participaremos en una asamblea popular virtual sobre el COVID-19 junto al Senador Estatal Gustavo Rivera.

Muchos latinos no se suman a la campaña de inmunización porque carecen de seguro de salud, o piensan que si reciben la vacuna no obtendrán residencia o ciudadanía, o son inmigrantes indocumentados y temen que los arresten y deporten. Algunos no dominan el inglés o no tienen acceso a Internet.

Según algunas encuestas, cuatro de cada 10 latinos se oponen a recibir la vacuna salvadora. Los más de 60 millones de latinos de los Estados Unidos representamos un 20 por ciento de la población. Para lograr la “inmunidad colectiva” o “herd immunity” que permita poner fin a la pandemia, más hispanos deben estar vacunados.

“Para superar la situación actual será necesario el esfuerzo de todos”, explica Bethsy Morales-Reid, Directora Superior de Iniciativas de Salud de la Hispanic Federation. “Muchos hemos permanecido en nuestros hogares, hemos usado máscaras y hemos respetado la distancia social. Ahora que disponemos de vacunas es fundamental que todos los que podamos nos vacunemos”.

El jueves 4, a partir de las 6 p.m., Bethsy Morales-Reid conducirá junto a Gustavo Rivera, Senador Estatal por el Distrito 33 de El Bronx y diversos expertos, una reunión virtual sobre la pandemia; la seguridad, eficacia y disponibilidad de las vacunas, y los recursos con que cuenta nuestra comunidad. Las personas interesadas pueden inscribirse en bit.ly/RiveraVaccineTownHall

“Otro paso importante para aumentar las tasas de vacunación”, añade Bethsy Morales-Reid, “es la Iniciativa COVID-19 VIDA, que inicialmente suministra fondos a 14 clínicas de salud comunitarias latinas en Nueva York, Puerto Rico, Illinois, Texas, Arizona, California, el estado de Washington y Washington, D.C.”.

Estas clínicas atienden a millones de latinos, especialmente a los de bajos ingresos, a los que no tienen seguro de salud, y a los inmigrantes. Muchos hispanos prefieren estos establecimientos por su ubicación, y porque tienen personal que habla español y entiende la cultura de los pacientes.

“Aquí, en nuestra área”, termina diciendo Bethsy Morales-Reid, “los centros que recibirán ese subsidio inicialmente son Urban Health Plan, del Sur del Bronx, y Boriken Neighborhood Health Center, en El Barrio, en East Harlem”. (eldiariony)