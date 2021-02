Rafael Delgado

A raíz de la grave situación por la que pasa nuestro país, nuevamente el capítulo de San Pedro Sula del Colegio Hondureño de Economistas consideró necesario pronunciarse, señalando el conjunto de situaciones imperantes en el país que configuran para hoy y mañana un panorama sumamente difícil para la gran mayoría de los hondureños. Concluyen en su comunicado de la semana pasada en lo siguiente: “Por ello exigimos una respuesta inmediata, según las leyes del país a las acusaciones que han venido circulando desde hace mucho tiempo y que ahora son formalizadas en los tribunales de Estados Unidos. En especial al Congreso Nacional, a la Fiscalía y a los tribunales de justicia exigimos que actúen frente a esta situación sin precedentes para el país, utilizando las vías abiertas por las mismas leyes como son el juicio político, la renuncia, así como la judicialización de los casos”.

Las exigencias no son antojadizas. Es importante destacar que el mal manejo de la pandemia y de las tormentas tropicales ha significado mucho más que mala atención a los enfermos, a los damnificados y uso indebido de los recursos públicos. Los efectos de esa desastrosa reacción generaron además condiciones que se harán sentir más allá de la emergencia. En primer lugar, se sentaron bases para que la recuperación económica del país sea lenta en el mejor de los casos. No cabe duda de que para los hondureños quedó claro que el país está mal dirigido y que bajo esas condiciones es imposible pensar en una nueva normalidad donde las cosas reinicien con nuevas esperanzas y anhelos. Ante tantos problemas son cada vez más los que buscan el camino hacia los Estados Unidos como una forma de huir ante un país que sucumbe por el mal manejo de sus asuntos más importantes, ante una dirigencia política que hoy recibe las peores calificaciones e insultos por su incapacidad y corrupción.

Como el mismo comunicado del Colegio Hondureño de Economistas lo expresa, el daño que se le está ocasionando al país no tiene precedentes: “El narcotráfico y todas sus actividades conexas como es el blanqueo de dinero, con evidentes vínculos con las autoridades públicas, ha generado miles de muertes en los hogares hondureños, ha aumentado la inseguridad y ha puesto las mismas instituciones al servicio del crimen organizado”.

El enjuiciamiento de políticos, policías y diputados en actos sumamente graves relacionados con el narcotráfico en EUA y la mención explícita en varios juicios de Juan Orlando Hernández revelan las características de un narcoestado, donde las autoridades no gobiernan y se dedican a cometer actos de corrupción, de narcotráfico y a doblar la justicia. Pero hay algo sumamente preocupante: pese a todas las denuncias que han surgido desde hace muchos años al respecto, con todas las evidencias que han circulado sobre el involucramiento de altos funcionarios y políticos, ellos siguen allí, gozando de la categoría de líderes políticos, dirigiendo instituciones, manejando recursos públicos con el silencio comprado de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, la Policía y los militares. Indudablemente que es una situación de un país al que le quieren meter en la cabeza que eso es parte de la normalidad y que todos lo han hecho.

Por ello es necesario que toda la ciudadanía consciente de los daños que se le han hecho al país reflexione para actuar. En especial, los profesionales hondureños, en su gran mayoría gente de trabajo y bien, deben unirse a este esfuerzo por enderezar las cosas. En ese sentido el Colegio Hondureño de Economistas solicita en su comunicado a todos los demás gremios profesionales del país pronunciarse de la misma forma pidiendo que se aplique las leyes y la justicia en el país a los que nos mal gobiernan para ir desenmascarando todo este nefasto capítulo de la historia política nacional. Indudablemente que será un paso, pero que enmarcado en otras acciones de la hondureñidad puede abrir las esperanzas de un cambio que tanto esperamos.