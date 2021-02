Personalmente, creo que la historia en muchos sentidos se partió en dos con el año 2020; según todos los pronósticos, la vida nunca volverá a ser igual, aun y cuando se llegue a abrir la economía y ya no existan restricciones sanitarias.

Una cosa se con seguridad: ¡el arte no morirá! a pesar de que los grandes museos, teatros y centros culturales han tenido que cerrar operaciones; al contrario, resurgirá con más fuerza pues será el mejor instrumento que la humanidad tendrá para contar la historia de estos tiempos; el problema que preocupa es que por mientras pasa el vendaval de cambios y crisis, hay muchos “soldados culturales” que resultarán heridos si no es que “muertos” en esta batalla de nuevas realidades. Es aquí donde yo quisiera hacer un llamado a ser solidarios: los que están en una buena condición o incluso mejor que antes, apoyen al artista y artesano en esta dura época adquiriendo sus creaciones, además, no dejen de inculcar en su familia el gusto por la música, el teatro, la pintura y demás actividades artísticas, recordemos que la formación de personas educadas y cultas, sigue siendo una necesidad de nuestra especie para preservar lo que justamente nos diferencia de los animales, de esa forma, también aseguramos un futuro en el cual emerjan nuevos orgullos nacionales que puedan beneficiarse con un trabajo previo de educación.

Personalmente, estoy interesada en promover un movimiento que ligue la salud mental con el arte; creo que uno de los mayores peligros que enfrentamos como seres humanos es perder nuestra esencia de criaturas sociales y, en consecuencia, pasar por períodos de tristeza, depresión, frustración y aburrimiento, y es allí donde las actividades creativas pueden ser nuestra tabla de salvación. Con especial cuidado, tenemos que crear ambientes controlados para nuestros hijos, en donde el arte puede ser una forma sana y productiva en la que ellos pueden ocupar su mente y energías para que no sean parte del gran conglomerado de jóvenes idiotizados esclavos de una pantalla y perdedores de tiempo y oportunidades.

Sé que, sobre todo en nuestro país, se siente como una nube de negatividad sobre nuestra cabeza, y más si pertenecemos al gremio del arte y la cultura; solemos pensar que no hay oportunidades, que todo está perdido; no es raro escuchar frases como: “en Honduras no se apoya el arte” “somos personas sin cultura” “nadie quiere pagar lo que realmente vale una obra de arte” “no tenemos formación artística” y un millón de frases más por el estilo. En este punto les quiero compartir una historia que nos contó un maestro que impartía una clase de ventas en la universidad: resulta que una fábrica de calzado mando a dos de sus vendedores a un país en África para saber si habría oportunidad de vender sus productos allí; el primer vendedor llego diciendo: “imposible, en ese país nadie usa zapatos, todos son descalzos” lo interesante es que el segundo vendedor venía eufórico del viaje y su informe fue el siguiente: “¡nos haremos millonarios! ¡En ese país nadie usa zapatos! ¡Les podemos vender zapatos a todos!”

¿Saben que creo? Que tenemos que tener la actitud del segundo vendedor y ver en nuestra patria un terreno vacío en el cual podemos sembrar semillas de cultura, conocimiento, buen gusto y apreciación por lo hecho en casa… realicemos nuestro trabajo, promovamos nuestra identidad, hagamos la reinvención que necesitemos para esta nueva época en la historia, vendamos y compremos los zapatos que nuestra patria necesita para seguir avanzando en este camino de educación y formación de una generación mas culta en este tiempo tan locamente variable.