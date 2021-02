El dirigente del sector de transporte de carga en Honduras, Edgardo Menéndez, exigió a las autoridades de salud que los empleados del rubro sean incluidos en el primer grupo de vacunación contra la COVID-19.

‘¿Quién les ha dado combustible desde el primer día al país de que empezó la pandemia? ¿Quién ha halado las medicinas? ¿Quién ha transportado todos los productos que se necesitan para que en el hogar estén con las cosas necesarias?, nosotros los transportistas’, cuestionó Menéndez.

El dirigente obrero señaló que ‘nosotros estamos pidiendo para nuestros conductores (incluirlos en el primer grupo de vacunación), no para mí, Edgardo Menéndez, sí hay en alguna clínica que me cobren por ponerme la vacuna, yo me la voy a ir a poner’.

‘Hay miles y miles de conductores de equipo pesado que si necesitan la vacuna, se nos están muriendo nuestros conductores, mire, en Estados Unidos, país del primer mundo, donde hay grandes científicos, a donde está el mandamás del mundo, allá los conductores están en primera, igual que los bomberos, igual que los doctores, en la primera línea están los conductores de camiones’, explicó.

El transportista, indignado, apuntó que las autoridades de la Secretaría de Salud, no los tomaron en cuenta dentro de los primeros grupos en recibir la vacuna anticovid, por lo que llamó a que se aplique de forma justa.

‘Ayer el Ministerio de Salud da la lista de quiénes van a ser los que se van a poner la vacuna y ni siquiera nos tomaron en cuenta, son irresponsables e injustos, cómo no vamos a estar molestos, se trata de que seamos justos, entonces sí ya dijeron ellos quienes son, óigame no ha venido la vacuna, pero ya están diciendo quiénes son los que se van a ir, entonces cómo es posible que ni siquiera nos estén mencionando a nosotros, eso es injusticia’, finalizó.

Grupos para la aplicación de la vacuna anticovid

El viceministro de salud, Roberto Cosenza, informó ayer cómo se dividirán los grupos de la población para el desarrollo de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el país.

Las primeras personas a las que se le aplicarán las vacunas son el personal de primera línea, que es integrado por médicos y enfermeras.

Luego, se procederá a vacunar a los ciudadanos mayores de 60 años, principalmente los adultos mayores de los asilos y los que padezcan de dos o más enfermedades de base.

El tercer grupo, corresponde a los hondureños que oscilan entre las edades de 18 años a 59 años, en especial quienes presenten morbilidades, es decir padezcan de diabetes, hipertensos, obesos, los diagnosticados de cáncer, los que mantengan una tuberculosis activa y con enfermedades respiratorias.

Una vez aplicadas las dosis a dicha población, continuará la vacunación a periodistas, camarógrafos, líderes religiosos, empleados públicos de los tres poderes del Estado, trabajadores agrícolas, transportistas de carga pesada, operadores de maquilas y a quienes laboran en el sector turismo.

Por último, se realizará la inmunización a estudiantes mayores de 18 años, privados de libertad, trabajadores del sector informal de la economía y migrantes en centros retornados.