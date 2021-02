Ayer LA TRIBUNA sacó otro reportaje gráfico. Del hormiguero en la calle, un montón con la jeta al aire. Sin mascarillas. Las andan de adorno, colgadas de una oreja o guindadas como bufanda.

BURRA

Y todavía se quejan que los triajes y los hospitales están hasta el tope. Si muchos contagios pueden evitarse con solo seguir las recomendaciones sanitarias. Pero aquí mucha gente es burra.

CORCOVEO

Sigue el corcoveo de los que se quejan del fraude en elecciones pasadas, pero quieren repetir más de lo mismo. El TREP fue la fuente del desparpajo. Mandaron a grados Kelvin a exigir otro TREP, y recurriendo a las amañadas contrataciones directas.

CREDENCIALES

No quieren credenciales con nombre sino en blanco para comercializarlas. Que se las den en blanco para llenarlas y repartirlas como programas de cine.

SEGUNDA

Y la segunda vuelta ¿qué sucedió que se hicieron los papos con la iniciativa? Les dijimos que esos que decían presentarían el proyecto solo fueron ruido y nada de nueces.

PESETA

Una bancada que le mandaron la reforma electoral del CNE ya hecha, solo para presentarla en el pleno, se hizo la de a peseta. Y todavía se quejan cuando les endilgan el maridaje.

BILLETERA

Ya comienza el nuevo año lectivo. Todo es virtualidad, nada es presencial. Pero ni por el gran cambalache que le hicieron a una telefónica dándole billetera electrónica, -como si fuera banco- pudieron sacarle de gratis el internet para los lugares remotos.

CONATEL

Y ¿qué va a hacer CONATEL para que los pobres estudiantes en los centros rurales que no tienen cómo enchufarse no pierdan sus clases? Ya es hora que tengan un plan bien pensado para no dejar sin el pan del saber a tanto niño desamparado.

COLEGIATURAS

¿Y los centros privados, esta vez van a dar descuentos en colegiaturas y facilidades a los padres de familia, considerando que no es lo mismo dar clases en las instalaciones que por portales digitales?

OLIMPIADAS

Aquí siempre hay repechaje. Los alumnos de todos los colegios que se aplazaron en 1 o 2 asignaturas tienen la oportunidad de ir a nuevas “olimpiadas” para pasar la materia aplazada.

ECUADOR

Van a elecciones en Ecuador. Se le fue el período a Lenin Moreno, el archienemigo de la Correa de transmisión.

PUNTEA

Y como hizo un gobierno desastroso, ahora el candidato del prófugo Correa puntea en las encuestas.

CAE

Los pobres ecuatorianos. Salen de una para caer a otra. Salen de Correa y les cae Lenin. Salen de Lenin y les cae Correa.

FLORIDA

Allá en la Florida están contentísimos que Trump se haya mudado. Hasta semana oficial en su nombre declararon.

PUÑO

Y sigue teniendo en el puño al Partido Republicano. No pueden soltarse del yugo. Todo el que no se alinee, se expone a quedar mal con todo el montón de fanáticos que lo apoyan.

REELECCIÓN

Y tener a Trump en contra, se exponen a perder la reelección como gobernadores, congresistas y senadores.

PAPELETAS

Pues el cronograma electoral, pese a las aves de mal agüero, el CNE dio luz verde para iniciar la impresión de más de 28 millones de papeletas electorales.