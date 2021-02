SAN PEDRO SULA, Cortés. Unas 400 mujeres emprendedoras que resultaron afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, así como por la pandemia de COVID-19, fueron capacitadas gracias al Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, mediante el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende).

“Con estas asesorías de emprendimiento hemos atendido alrededor de 5,000 mujeres, de las cuales 360 han logrado iniciar su emprendimiento”, detalló la gerente general de Ciudad Mujer San Pedro Sula, Wendy Estévez.

Agregó que “con los recientes fenómenos naturales que afectaron el Valle de Sula, al menos 56 mujeres recibieron asistencia para mantener su negocio o iniciarlo nuevamente ya que lo perdieron todo”,

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Estévez añadió que, con el Módulo de Autonomía Económica, se tiene un apoyo integral para el desarrollo económico de la mujer, porque está liderado por el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y siete instituciones más que acuerpan este proceso de crecimiento.

La representante de Senprende en Ciudad Mujer San Pedro Sula, Lidia Aguilar, explicó cómo es el proceso desde que una mujer llega a sus instalaciones con una idea en la cabeza y se le dan las herramientas para que la materialice y logre hasta constituir una empresa.

“Se atiende a las personas con calidad y calidez; luego le preguntamos en qué desea emprender o si ya trae una idea de negocios. Si no lo sabe, se le orienta en rubros y el margen de ganancias que puede tener por rubros”, manifestó Aguilar.

Agregó que el emprendimiento más recurrente entre las personas que visitan el centro es el rubro de la comida porque deja mayor ganancia y desarrollarlo no cuesta tanto como otras áreas que requieren máquinas y material especial y dedicado.

DATOS

Ciudad Mujer está ubicada a nivel nacional en Tegucigalpa, Juticalpa, Choloma, San Pedro Sula y La Ceiba, y próximamente en Choluteca; en la capital industrial está localizada en la colonia Municipal y lo único que las interesadas deben portar es su tarjeta de identidad para acceder a todos sus servicios y beneficios.

“CATRACHAS” ESTÁN AGRADECIDAS

Con su venta de ropa interior al por mayor y al detalle, Ariana Guzmán, emprendedora de la capital industrial, contó cómo llegó a Ciudad Mujer con una idea y ahora solo piensa en seguir creciendo y hasta poder emplear a más personas necesitadas.

“Me siento muy agradecida con Ciudad Mujer, por todo este proceso que me ha dado, y a Senprende, porque me han dado capacitaciones en cómo levantar mi negocio, administrarlo y fortalecerlo, porque yo no sabía nada de eso”, dijo Guzmán.

“Yo le agradezco al señor Presidente y la Primera Dama (Ana García de Hernández) por el apoyo que nos han dado por medio de Ciudad Mujer a nosotras las emprendedoras”, recalcó Guzmán.