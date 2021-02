Rafael Jerez Moreno

El 28 de enero de 2020 Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción en el que analizan el estado de la corrupción pública en 180 países. Como ha sido ampliamente discutido, Honduras figuró en el ranking 157 con una evaluación de 24/100 (en 2019 la puntuación fue de 26/100), solamente superado en América Latina y el Caribe por Nicaragua, Haití y Venezuela. Aunque los números del índice son claros, la investigación exhaustiva y la reputación incuestionable, para algunos funcionarios públicos los resultados son un tema de percepción y no de realidades, muestra clara de que sus posiciones son clientelares y no profesionales.

Transparencia Internacional atribuye el declive de la puntuación de Honduras a la corrupción en el manejo de las compras de bienes y servicios en el marco de la pandemia -haciendo especial mención a la compra de los hospitales móviles-, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la aprobación de leyes en el Congreso Nacional que promueven la impunidad. Muchas conclusiones.

No sorprende que los responsables de las sobrevaloraciones y apropiaciones de recursos de las instituciones que realizaron las compras continúen en libertad, sino también la incapacidad de las instituciones para deducir responsabilidades, la complicidad también es corrupción. Gran lección para aquellos que decían que la MACCIH no debía continuar en el país porque las instituciones nacionales estaban listas para trabajar por sí solas, la importancia de no hablar de lo que no se sabe, especialmente cuando lo hacen “en nombre de Dios o de la justicia”. Finalmente, el actual Congreso Nacional pasará a la historia como el más corrupto de la historia, con un par de golondrinas que no pudieron hacer verano, y un primus inter pares que solamente quiere cambiar de sillas, para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

Cuando la corrupción es estructural, son pocas las voces honradas que sobreviven en la administración pública, probablemente este sea el motivo del porqué los resultados sean solo una percepción para algunos, y la honradez, una excepción. El puntaje de Honduras no es una sorpresa, por ello como ciudadanos debemos reflexionar sobre el rol que tenemos en hacer que la situación mejore progresivamente. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Desde el 2015, los resultados de Honduras en el IPC van en descenso, y un proceso electoral con cabos sueltos ya genera incertidumbre entre los actores, desconfianza en la población, ¿y deslegitimación de sus resultados?

Podemos seguir lamentando los resultados, pero frente a nosotros hay salidas democráticas en curso, pero con candidatos altamente cuestionados por participar en esquemas de corrupción y narcotráfico, que no dudarán en poner en práctica todas las artimañas que la debilidad del sistema les permite para alcanzar el poder político. No solo es un triunfo electoral el que está en juego, la corrupción, el nepotismo, el progreso y el futuro también están todos juntos en la papeleta, ¿cuál escoge usted?