José María Díaz Castellanos

La explicación del libro III, Sucesiones, indica que en la sucesión testamentaria rige el principio de libertad declarado en la Constitución Política. En esa época estaba vigente la de 1894 y no la de 1904 ya que, si bien fue aprobada en ese año, Manuel Bonilla había dispuesto que entrara en vigor cuando entren en vigor los códigos de la República, que comenzaron a regir en 1906. El informe no da más explicaciones sobre el tema de sucesiones. El Decreto número 76 de la Asamblea Nacional Constituyente del 19 de enero de 1906, había facultado al Poder Ejecutivo, para que emita los códigos y leyes, determinados en el Decreto número 65.

La fecha del Informe de la Comisión es del 1° de febrero de 1906, por lo tanto, la Constitución de Manuel Bonilla no había entrado en vigor.

La Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto número 60 del 15 de septiembre de 1904, había aprobado la Constitución disponiéndose en el artículo final: “La presente Constitución comenzará a regir cuando se decreten las leyes secundarias en armonía con ellas, quedando derogada desde esta fecha la del 14 de octubre de 1894”. Dado en el salón de sesiones a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos cuatro. Cuando esta disposición indica: “quedando derogada desde esta fecha”, o sea, el 2 de septiembre de 1904, no debe interpretarse que la fecha es el 2 de septiembre fecha de aprobación de la Constitución, porque entró en vigor hasta el primero de marzo del 1906, fecha en que entraron en vigor los códigos. El Decreto 76 de la Asamblea Constituyente indica que los códigos comenzarán a regir el primero de marzo de mil novecientos seis.

Si mi criterio fuere aceptable, tendríamos que ampararnos entonces en el artículo 61 de la Constitución Política de 1894, de Policarpo Bonilla: “Todo individuo es libre de disponer de sus propiedades, conforme el Derecho Civil, por venta, donación, testamento o cualquier otro título legal”.

El Código Civil define el testamento, como: “un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”. (Artículo 980).

Es un acto más o menos solemne (Artículo 989 del CC). Esto significa que los testamentos pueden ser solemnes (el abierto, el cerrado y el testamento solemne otorgado en el extranjero); el testamento no es un contrato. Es unilateral, o sea un acto de una sola persona (natural). No podemos testar dos o más personas naturales en un mismo acto. (Artículo 984 del CC).

La ley dice un acto donde una persona “dispone” de sus bienes. La disposición de bienes la encontramos en el concepto de dominio o propiedad: El derecho de poseer exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella…”. Yo dispongo de mis bienes no de lo ajeno; tampoco puedo disponer de los bienes que “administro”, por ejemplo, los bienes del Estado. Esos bienes tienen dueño: El Estado. Esto también tiene que ver con la libertad; ni la mujer ni los hijos deben imponerse, por ello, es recomendable, tener en privado una sesión con el testador.

Es un acto personalísimo; esto significa que no le puedo dar poder a otra persona para que, en mi representación, otorgue mi testamento; la ley dice que la facultad de testar es indelegable (Artículo 985). Algo parecido es con el derecho al voto: directo.

El testamento es revocable. Todas las disposiciones testamentarias son revocables. Esto significa que algún hijo “ingrato”, aunque ya tenga el testamento a su favor, puede ser cambiado, a voluntad del testador. El notario, con la obligación de guardar el secreto profesional, no debe andar informando a los hijos, ni a la mujer, cómo quedan las disposiciones testamentarias. El notario no debe revelar información confidencial que le haya revelado su cliente (Artículo 11 del Código del Notariado). El notario no debe preocuparse de cómo se deja la distribución de los bienes, ni interesarse en los bienes del testador, debe limitarse a aconsejar, redactar y cobrar sus honorarios. No vale ninguna disposición testamentaria a favor del notario (Artículo 1046 del CC). Solo tiene derecho a obtener copia del testamento el otorgante o quien tenga interés legítimo. Este derecho es restringido (Artículo 28 del Código del Notariado).

Por último, los testamentos no se registran en el IP por la confidencialidad. Se otorgan no para que se hagan públicos. Lo que se inscribe es la declaratoria de heredero no el testamento (Artículo 328, numeral 4 del CC).

En España, existe en Registro de Actos de Última Voluntad. Solo cuando fallece el testador, los herederos pueden acudir al Registro General. (Artículo 14 Ley Hipotecaria). En México está el Registro Nacional de Avisos de Testamentos.