DESGRACIADAMENTE, la política ahora no demanda la misma mística de antaño. El voluntariado y la elocuencia de palabra para hacer vibrar las multitudes. La estrategia inteligente y lo vistoso, lo musical, lo creativo, para hacer atractivas las campañas. Todo es monótono, improvisado, pobre en la forma y el contenido. Las redes sociales y la frivolidad ciudadana abrieron los espacios a lo cosmético. A lo pueril. A lo insustancial. No hay lucha genuina en defensa de valores o causas redimibles. No hay requisito de lucha. U hoja de vida de sacrificios. No se ocupa calidad, ni respetabilidad, ni ética, ni capacidad. Ni don de arrastre popular. Cualquiera aspira. Cae de la nada. Para ostentar un derecho no se exige el honroso proceso de ir escalando, por mérito, por trabajo, posiciones en el partido. Para aspirar al premio gordo tampoco se requiere de militancia. De logros demostrables obtenidos con denodado esfuerzo. Ni siquiera es necesario profesar la doctrina del partido. La política no es de líderes carismáticos. Esas son reliquias, ya ratos desaparecieron. Ni de liderazgos comprometidos a la solución de las angustias del pueblo.

Cero debate de los ingentes problemas que atormentan al país. Hoy la moda es otra. Es de imitadores. La virtud está en el insulto, no en la propuesta. De aventureros, de arribistas, de oportunistas, de simuladores. La lealtad a la patria o a un juramento nada vale. Las líneas anteriores sobre esta ingrata realidad son generalidades sin alusión particular. Pero, para evitar respingos, mejor pasemos a las elecciones de febrero en un país suramericano. Vaca Lenin Moreno, hostigado por la sombra de su antecesor. Rafael Correa, pasó de ser el jefe, a quien su acólito servía fielmente como vicepresidente; mentor cuando lo apadrinó para su reemplazo, hasta la declaración de enemigos jurados, una vez que alcanzó la presidencia. Ello ocurrió cuando Lenin, ya liberado del influjo jerárquico, se propuso desmontar toda la arquitectura de gobierno con la que su antecesor mantuvo control del poder durante fue mandamás absoluto en Ecuador. Pero no solo eso. Desencadenó una furiosa persecución política contra su rival. Destapando toda cosa panda imputable durante su prolongado reinado. Así, con causas escandalosas de corrupción pendientes, se mantiene prófugo en Europa. Impedido de cualquier resurgimiento político, inhabilitado por la justicia. Quiso postularse como vicepresidente de un escogido de dedo. Pero no validaron su inscripción. Sin embargo, su candidato –que se encarga de adornar las concentraciones con carteles gigantes del padrino– encabeza los sondeos de esta elección.

Quién sabe, si para ganar en la primera vuelta. Pero ya en la segunda, fuera de competencia el candidato del tercer lugar, posiblemente los opositores le echen la vaca al oficialismo. Y zas, en el repechaje, la revancha “correísta”. Vuelve el socialismo del siglo XXI al poder. Todo posible gracias al gobierno desastroso de Lenin. Golpeado por el fracaso de un titular inepto, las protestas más grandes en décadas y el mal manejo de la pandemia. (Un gobierno que no pudo honrar la palabra de apoyo a Honduras para un cargo que se jugaba en la ONU, sino que lanzó a una “Judas” amiga suya. Para conseguir la postulación traicionó a Correa y cuando aspiraba a la Secretaría General de la OEA traicionó a Lenin). Pero eso de traiciones no es nada raro. Los subalternos se les dan vuelta a sus antiguos jefes. Ministros cómodos mientras dura el gobierno, que una vez termina el período se esconden. No vuelven a abrir la boca defendiendo la gestión. Traiciones al más alto nivel. No es la excepción, es la regla de la historia política de tantas naciones. Los presidentes, cuando no logran continuar, buscan apadrinar a algún obediente que calculan los pueda suceder. Para seguir moviendo los hilos del poder. La vaina, es que desconocen la personalidad del ser humano. Una vez el escogido alcanza la silla ya no tiene motivo para obedecer. Respira hondo el aire puro de la cima. Se desdobla. Desenrolla su verdadero carácter. Y ¿qué creen que sea lo primero que hace? Sacudirse el estorbo de encima.